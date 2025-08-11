Решительный арсенал: что представляют собой ядерные силы Китая

КНР располагает сотнями боеголовок и самыми разными средствами доставки

Выход стратегической атомной подводной лодки Китая на боевое дежурство — событие, которое обычно проходит без лишнего шума. Но на этот раз Пекин сам предал факт огласке. Это прямой ответ на агрессивную риторику Вашингтона и демонстрация силы, которая говорит всему миру: у Китая есть всё, чтобы защитить свои интересы. Насколько велик ядерный потенциал этой страны и что есть в ее арсеналах — в материале «Известий».

Полноценная триада

Как правило, выход в море стратегической подводной лодки Китай не афиширует. И то, что этот факт предан огласке, означает, что КНР демонстрирует: у нее есть внушительный арсенал.

Китай уже располагает полноценной ядерной триадой, добившись успеха в освоении всех систем для доставки спецзарядов.

У КНР есть баллистические ракеты наземного базирования межконтинентальной и средней дальности, которые могут наносить удары всеми видами боевого оснащения — гиперзвуковыми, разделяющимися головными частями индивидуального наведения, тяжелыми боеголовками мегатонного класса. Последние установлены на ракетах с жидкостными и твердотопливными двигателями.

Китай располагает атомными ракетными подводными лодками и ведет разработку новых. Причем для них готовятся ракеты с межконтинентальной дальностью стрельбы.

Наконец, он обладает самолетами, которые могут нести бомбы и ракеты со специальными боевыми частями.

Морская составляющая

В составе ядерных сил КНР сегодня не менее шести атомных подводных лодок Type 094. Каждая из них несет 12 твердотопливных ракет, которые близки по возможностям к американским Trident-I и обладают дальностью 8000 км. По своим возможностям субмарины такого типа близки к нашим субмаринам проекта 667БДРМ.

Но Китай не стоит на месте — там идут работы над новой ракетной атомной подлодкой Type 096, которая уже должна сравняться с нашими «Бореями» и американскими Ohio.

Китайские субмарины ходят на боевые службы с ракетами с 2014 года. И, конечно, состоявшийся на днях выход лодки в море не был премьерой.

Можно предположить, что Китай действительно отвечает на ядерную эскалацию американского президента Дональда Трампа. Но, как и в случае с США, действия дежурных ядерных сил обычно расписаны на много месяцев вперед.

Воздушная составляющая

Воздушная часть китайской триады в ожидании серьезных изменений — на подходе новый самолет-носитель самого современного класса. Поднебесная уже создала две модели истребителей пятого поколения и два самолета, которые некоторые аналитики относят к шестому. В бомбардировочной авиации основу ударных сил составляют пусть модернизированные, но уже морально устаревшие самолеты H-6K/N, построенные на основе советских Ту-16.

Новейший «стелс»-бомбардировщик H-20 должен подняться в воздух в ближайшие годы, и в перспективе именно он составит основу дальней авиации КНР.

Каждый H-6K/N несет до шести крылатых ракет CJ-20 в обычном или ядерном оснащении. По своим возможностям они близки к нашим Х-55 или Х-101 и могут поражать цели на дальности до 2500 км от точки пуска. Эти же самолеты являются носителями и гиперзвуковых ракет DF-100. В отличие от российского «Кинжала» DF-100 имеет более мощный разгонный блок, так как самолеты-носители H-6 дозвуковые и не могут разогнать заряд в стратосфере подобно нашему МиГ-31. Тем не менее Китай располагает такого типа ракетами с дальностью действия до 1500–2000 км. И они технически могут нести ядерный заряд и являются крайне сложной целью для современной ПРО. Конечно, самолеты современной дальней авиации Китая даже с такими боеприпасами могут наносить удары по любым объектам в западной части Тихого океана, но дотянуться до континентальной территории США у них вряд ли получится.

Наземная составляющая

На земле у Китая есть межконтинентальные баллистические ракеты тяжелого класса — их китайская «Сатана» — жидкостная ракета Dong Feng-5 с разделяющейся головной частью, которая содержит до восьми боеголовок. Дальность действия — до 15 тыс. км — позволяет поразить любую цель в Америке. МБР DF-5 размещены в глубине территории Китая в шахтах и являются основой ответного ядерного потенциала и гарантией ненападения на КНР других ядерных стран.

В остальных наземных системах Китай стремится взять лучшие тенденции у своего северного соседа — практически все они мобильные и твердотопливные. Новейшая тяжелая мобильная ракета DF-41 впервые показана в 2019 году. Размещается на многоосном автомобильном шасси, а также в шахтной пусковой установке и, вероятно, имеет вариант железнодорожного базирования. Она несет до десяти боеголовок на дальность в 15 тыс. км. Она более тяжелая, чем российский «Ярс».

Примерно в одном классе с нашими комплексами «Тополь-М» и американскими Minuteman-III выступают китайские МБР DF-31. Ракета также мобильная и твердотопливная. Несет от одной до трех боеголовок на дальность до 11 тыс. км. Уровень технологий примерно соответствует 1990-м годам.

Китай никто не ограничивал в создании ракет средней дальности, и там в 2000-е годы разработано несколько типов боеприпасов такого класса. DF-26 — мобильная твердотопливная ракета с дальностью действия до 5000 км, которая может держать под прицелом все районы западной части Тихого океана или любых соседей Китая. У DF-17 дальность действия 2500 км и гиперзвуковая боевая часть — планирующий блок, который невозможно сбить силами ПРО.

Китай не публикует данные о своем ядерном потенциале, и нет точных цифр по количеству боеголовок, которыми он располагает. Считается, что в 2023 году стратегические ядерные силы имели на вооружении 500 ядерных зарядов. Эти данные основаны на анализе количества боевых частей на наземных ракетах и ракетах подводных лодок. Также считается, что Китай ведет модернизацию своих ядерных сил и количество боеголовок к 2030 году может увеличиться в два раза, то есть составит около 1000 единиц. Технические возможности у страны для этого есть. Вопрос только в том, куда будут нацелены эти боеголовки в будущем.

Справка «Известий» Первое испытание атомной бомбы Китай провел в 1964 году и стал четвертой ядерной державой после США, СССР и Великобритании. К середине 1980-х годов в Китае еще складывалась полноценная ядерная триада, но по количеству специальных зарядов он существенно отставал от двух основных лидеров — США и СССР. По этим причинам при обсуждении ограничений стратегических вооружений Китай никто не рассматривал как одну из сторон разоружения. Теперь ситуация совершенно другая — КНР прочно занимает третье место по количеству ядерных боезарядов и стабильно двигается вперед, сокращая разрыв с лидерами.

