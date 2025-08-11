Борьба за судно продолжалась всю ночь: возле причала Балтийского завода затонул буксир «Капитан Ушаков»

Источник изображения: topwar.ru

Новейший буксир проекта 23470 «Капитан Ушаков» затонул возле причала Балтийского завода в Санкт-Петербурге. Накануне вечером пришвартованный буксир дал сильный крен. Несмотря на то, что борьба за судно продолжалась всю ночь, «Капитан Ушаков» лег на борт и затонул.

Как сообщает пресс-служба Балтийского завода ОСК, работы на «Капитане Ушакове» велись представителями Ярославского судостроительного завода, которому для этих целей был передан в аренду причал. Затонувший буксир предназначался для пополнения состава СФ ВМФ РФ. Всего в настоящее время в эксплуатации уже находятся два буксира проекта 23470: два на ЧФ и один на ТОФ.

«Капитан Ушаков» является очередным судном в новой серии буксиров, строительство которых запущено в 2014 году. «Ушаков» был заложен 14 июня 2022 на Ярославском судостроительном заводе, а дооснащался уже на мощностях Балтийского завода.

Буксиры проекта 23470 предназначены для выполнения морских буксировок кораблей, плавучих объектов и сооружений как на чистой воде, так и во льдах, проводки судов в акватории портов и постановки к причалу, а также эскортных операций в море, тушения пожаров на плавучих и береговых объектах и снятия с мели кораблей и судов.

В феврале текущего года Минобороны через суд потребовало с Ярославского судостроительного завода выплату компенсации за двухлетнюю просрочку передачи четвертого буксира этого проекта «Капитан Сергеев». Ущерб оценили в 1,5 миллиарда рублей.