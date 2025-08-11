Войти
Слуцкий: страны ЕС пытаются помешать скорому мирному урегулированию на Украине

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий
Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что европейские политики стремятся втянуть президента США Дональда Трампа в антироссийскую коалицию

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Силы, выступающие против мирного урегулирования конфликта на Украине, активизировались в европейских странах в преддверии российско-американского саммита на Аляске. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Европейская партия войны мобилизует ряды в преддверии российско-американского саммита на Аляске. Владимир Зеленский в конвульсиях обзванивает [премьер-министр Великобритании Кира] Стармера, [президента Франции Эмманюэля] Макрона, на очереди, очевидно, [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц и [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Слуцкий отметил, что европейские политики стремятся либо втянуть президента США Дональда Трампа в антироссийскую коалицию, либо помешать заключению мира и улаживанию украинского конфликта. Политик также добавил, что подобное развитие событий может, подорвать позиции европейских политиков, построенные на антироссийской риторике.

"Все будут решать [президент России Владимир] Путин и Трамп", - напомнил Слуцкий слова покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, добавив, что встреча 15 августа на Аляске станет событием не только для российско-американских отношений, но и для оценки роли лидеров в мировой истории.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров на Аляске 15 августа подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. 

