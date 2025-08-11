Новая политика Пентагона может привести к возвращению оружия, предназначенного для Украины, в военные запасы США (CNN, США)

CNN: Пентагон одобрил возвращение оружия, выделенного Украине, в запасы США

Пентагон наделил себя правом забирать оружие, ранее заказанное Киевом, пишет CNN. Для Украины это чревато тем, что она лишится вооружения на миллиарды долларов: оно вернется на опустевшие американские склады. В число дефицитных для США попали, в частности, ракеты для систем Patriot.

Наташа Бертран

Закари Коэн (Zachary Cohen)

Согласно четырем источникам, знакомым с меморандумом, подготовленным в июле руководителем отдела политики Пентагона, Министерство обороны США имеет право перенаправить часть оружия и оборудования, предназначенного для Украины, обратно в американские запасы. Это радикальное изменение может привести к тому, что миллиарды долларов, ранее выделенные для пострадавшей от конфликта страны, пойдут на пополнение сокращающихся американских запасов.

Данный меморандум еще больше усложняет и без того неясную картину состояния поставок американского оружия на Украину в преддверии встречи президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

Хотя Трамп и одобрил план продажи американского оружия Украине через НАТО, в Пентагоне по-прежнему существуют серьезные опасения по поводу предоставления вооружения Киеву в его конфликте с Москвой за счет запасов США. Это в первую очередь касается востребованных видов вооружений, которые по-прежнему в дефиците, таких как ракеты-перехватчики, системы противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.

В июле министр обороны Пит Хегсет приостановил поставку большого пакета оружия на Украину. В то время Хегсет действовал в соответствии с меморандумом Пентагона, подготовленным заместителем министра обороны по вопросам политики Элбриджем Колби, известным скептиком в отношении вооружения Украины.

Вскоре после того, как о приостановке стало известно, Трамп отменил решение Хегсета и пообещал продолжить поставки оборонительного оружия Украине на фоне почти ежедневных атак со стороны России. Трамп также объявил о соглашении с НАТО о поставке Украине оружия на сумму в миллиарды долларов, произведенного в США, но оплачиваемого европейскими союзниками.

Однако меморандум Колби остается в силе и содержит ранее не обнародованное положение, которое позволяет Пентагону возвращать оружие обратно в запасы США, созданные специально для Украины в рамках финансируемой конгрессом программы, известной как Инициатива содействия безопасности Украины.

Хотя источники утверждают, что, по всей видимости, оружие еще не было перенаправлено, данное положение может лишить Украину американского военного вооружения на миллиарды долларов, которое должно быть поставлено в ближайшие месяцы и годы.

"Данный меморандум дает Министерству обороны право забрать оружие, которое уже было заказано Украиной, — сообщил один из источников, ознакомившийся с меморандумом. – Это, видимо, опровергает заявления президента о том, что США делают всё возможное, чтобы обеспечить Украину всем необходимым".

Меморандум также препятствует целям Инициативы содействия безопасности Украины, созданной конгрессом почти десять лет назад для выделения средств Пентагону на покупку оружия для Украины напрямую у американских производителей оборонной продукции.

800 миллионов долларов новых средств

Инициатива содействия безопасности Украины (USAI) была создана в 2016 году и традиционно обеспечивала Украину стабильными поставками оружия. Сенат только что выделил для USAI еще 800 миллионов долларов в рамках ежегодного бюджетного законодательства Пентагона, известного как Закон о национальной обороне.

Однако некоторые источники сообщили CNN, что пока непонятно, будет ли в конечном итоге предоставлено оружие, произведенное на эти деньги, Украине в соответствии с новой политикой Пентагона. Пентагон отказался комментировать данную информацию.

По словам одного из источников, знакомого с этим вопросом, при предыдущих администрациях высокопоставленные представители Пентагона считали, что возвращение в запасы США произведенного в рамках программы USAI оружия будет нарушением Закона о контроле за изъятием средств. Этот закон усиливает финансовые полномочия конгресса и обязывает президента уведомлять законодателей о любой задержке или удержании средств, утвержденных конгрессом.

Похоже, что новая политика Пентагона уже встречает сопротивление со стороны Сената. В предложенный законопроект об оборонном бюджете США на 2026 год законодатели в последние недели включили положение, согласно которому Пентагон сможет повторно использовать оружие только в том случае, если оно еще не было передано Украине и больше не требуется для поддержки деятельности USAI по обучению, оснащению и консультированию.

Согласно законопроекту, Хегсет также должен уведомить конгресс перед повторным использованием этих запасов.

Перенаправление поддержки Украины на Европу

Новая политика появилась в то время, когда администрация Трампа активно искала способы переложить ответственность за вооружение, оснащение и обучение украинских сил на Европу и НАТО. В Пентагоне Колби также ранее настаивал на сохранении большей части запасов США для потенциальной будущей войны с Китаем.

Помимо Инициативы содействия безопасности Украины Пентагон всё еще располагает почти четырьмя миллиардами долларов из средств, в прошлом году выделенных конгрессом на поставку оружия Украине непосредственно из запасов США. Как сообщают источники, некоторые союзники по НАТО, в том числе Великобритания, призывают США использовать эти средства для оказания большего давления на Путина и предлагают возместить США расходы на эти цели.

В связи с этим председатели Сенатского комитета по вооруженным силам и Сенатского комитета по международным отношениям республиканцы Роджер Уикер и Джим Риш на прошлой неделе представили законопроект, который предусматривает создание фонда Министерства финансов США, в который союзники могли бы вносить деньги для восполнения вооружения, переданного безвозмездно Украине.

Однако другой источник, знакомый с этим вопросом, заявил, что, скорее всего, Пентагон дождется, пока истечет срок действия полномочий на финансирование в размере четырех миллиардов долларов.

Категории вооружений

Согласно источникам, меморандум Колби, одобренный Хегсетом, по-прежнему остается в ведении министерства обороны. Согласно меморандуму, запасы США разделены на "красные", "желтые" и "зеленые" категории. Красная и желтая категории включают вооружения, которые, по оценке Пентагона, являются дефицитными и требуют явного одобрения Хегсета до отправки куда-либо.

По сообщениям источников, ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot относятся к красной категории. Как стало известно CNN, пакет вооружения, поставка которого была приостановлена Хегсетом в июле, включал десятки перехватчиков, но Трамп приказал Хегсету продолжить поставки после того, как узнал о приостановке. Министерство обороны в целом следует этим указаниям по отправке перехватчиков.

Однако, по сообщениям источников, другие виды вооружений из этого пакета также относятся к красной категории. Неясно, были ли они доставлены, несмотря на то, что Украина по-прежнему нуждается в многоуровневой системе противовоздушной обороны для защиты своих городов от ежедневных атак ракет и дронов со стороны России.

Украинские официальные лица давно отвергают опасения США по поводу сокращения запасов, хотя администрация Байдена часто ссылалась на это как на причину для отказа в предоставлении определенных видов вооружений.

Сложные системы противовоздушной обороны американского производства, такие как система Patriot и перехватчики для нее, крайне необходимы Киеву, поскольку Россия усилила свои ночные воздушные атаки. По данным украинских ВВС, в июле Россия направила в сторону Украины рекордное количество из 6443 беспилотников и ракет.

Банковский счет НАТО для Украины

Между тем, как сообщили CNN некоторые источники, Министерство обороны США также сотрудничает с НАТО в разработке новой системы продажи оружия европейским союзникам, которое затем может быть предоставлено Украине. По словам источников, этот механизм, по сути, создаст банковский счет НАТО, на который союзники смогут вносить деньги для покупки оружия у США.

Трамп упомянул об этом новом механизме в июле, когда во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил журналистам: "Мы заключили соглашение, по которому мы будем поставлять им оружие, а они будут за него платить. Мы не будем его покупать, но будем производить, а они будут за него платить".

Согласно этой схеме, Украина будет направлять список необходимого ей оружия и оборудования непосредственно в НАТО, а нынешний глава Европейского командования США и военных операций НАТО генерал США Алексус Гринкевич будет определять, достаточно ли у США запасов для продажи, прежде чем передавать список европейским партнерам для возможной покупки.

Как сообщили два источника, союзники по НАТО намерены вложить для начала 10 миллиардов долларов, которые будут инвестированы в счет НАТО для закупки оружия для Украины. Рютте объявил во вторник, что союзники уже выделили более одного миллиарда долларов на вооружение для Украины.

В отношении более срочных потребностей некоторые европейские страны согласились отправить свои запасы напрямую на Украину и дождаться их пополнения со стороны США. Например, на прошлой неделе США заключили с Германией соглашение, по которому Германия поставит Украине две свои системы Patriot американского производства и купит новые у США, которые будут доставлены, как только сойдут с конвейера.

Другой источник, знакомый с меморандумом, отметил, что, хотя это пока не помешает Европе присоединиться к схеме НАТО по вооружению Украины, она рассчитывает на поддержку со стороны США, и сохранение политики Колби может означать, что "без прямого разрешения президента ничего предприниматься не будет".

Кейли Этвуд из CNN помогла в подготовке данного репортажа. Данная статья была обновлена с учетом новой информации.