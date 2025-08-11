WSJ: российское мирное предложение для США по Украине включает два этапа

Владимир Путин представил администрации США предложение по прекращению огня на Украине, пишет WSJ. Запад предсказуемо возмущен: Россия требует вывода украинских войск из ДНР. В Киеве и Брюсселе разразилась дипломатическая лихорадка: чиновники спешно пытаются выяснить подробности.

Боян Панчевски

Робби Греймер

Александр Уорд

На этой неделе президент России Владимир Путин представил администрации Трампа далеко идущее предложение о прекращении огня на Украине. Он потребовал значительных территориальных уступок от Киева, а также глобального признания его территориальных претензий в обмен на прекращение боевых действий, сообщают европейские и украинские официальные лица.

Президент Трамп заявил в пятницу, что 15 августа встретится с Путиным и обсудит его предложение на Аляске. Дополнительных сведений ни о самой встрече, ни о точном месте ее проведения он не предоставил. Кремль на запрос о комментариях не откликнулся.

Европейские официальные лица поспешили выразить серьезные сомнения насчет предложения Путина, которое потребует от Киева сдачи восточной части страны, также известной как Донбасс, без каких-либо обязательств со стороны России, кроме прекращения боевых действий. После предложения, изложенного в среду спецпредставителю США Стиву Уиткоффу в Москве лично Путиным, разразилась настоящая дипломатическая лихорадка в попытках прояснить подробности.

Европейские и украинские чиновники, с которыми Трамп и Уиткофф на этой неделе провели серию телефонных разговоров, встревоженытем, что со стороны Путина это предложение может оказаться не более чем уловкой, чтобы избежать новых санкций и пошлин США, одновременно продолжая боевые действия.

Трамп заявил в среду, что предложение российского лидера не стало прорывом, но достаточно заманчиво, чтобы начать подготовку к очной встрече. Это предложение также может означать со стороны Москвы отход от прежних требований полного контроля над регионами вдоль линии фронта, которая простирается за пределы Донбасса.

По словам осведомленных официальных лиц, Путин сообщил Уиткоффу, что согласен на полное прекращение огня, если Украина выведет войска со всей ДНР на востоке страны. В этом случае Россия будет контролировать ДНР, ЛНР, а также полуостров Крым, который присоединила в 2014 году и с тех пор добивается признания своего суверенитета над ним.

Сейчас Россия занимает бóльшую часть ДНР и ЛНР (Россия полностью освободила территорию ЛНР еще в июне. — Прим. ИноСМИ), однако украинские войска по-прежнему контролируют значительные участки территории, включая ключевые города, которые стали опорными пунктами обороны ВСУ.

В целой веренице телефонных разговоров на этой неделе европейцы пытались прояснить ключевой момент предложения: какой в таком случае будет участь южных Запорожской и Херсонской областей, ныне также под частичным контролем российских войск. Чиновники, проинформированные администрацией Трампа о телефонных разговорах в среду и четверг, высказали противоречивые мнения о том, намерен ли Путин заморозить нынешние линии фронта или полностью вывести войска из этих областей.

Официальный представитель США заявил, что Путин предложил приостановить боевые действия в обеих областях с учетом текущих рубежей. Затем Россия проведет с Украиной переговоры об обмене территориями, стремясь к полному контролю над Запорожской и Херсонской областями. Какую территорию Украина получит взамен, пока неясно.

В первом телефонном разговоре участвовал сам Трамп, а также Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Те же официальные лица, но без президента, приняли участие во втором телефонном разговоре в четверг, к которому также присоединился спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.

В третьем телефонном разговоре в пятницу Уиткофф, как сообщили европейские чиновники, заявил им, что российское предложение подразумевает два этапа. На первом этапе Украина выведет войска из ДНР, а линии фронта будут заморожены. На втором этапе Путин и Трамп согласуют окончательный мирный план, который впоследствии будет обсуждаться с Владимиром Зеленским, сообщили чиновники.

Украинский чиновник, участвовавший в телефонном разговоре с Трампом в среду, заявил, что Киев в принципе не возражает против всех предложений, но предпосылкой для любых дальнейших шагов должно стать прекращение огня.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп и его команда по национальной безопасности обсуждают “возможные пути к миру” с украинскими и европейскими коллегами после встречи Путина и Уиткоффа. “Из уважения к деликатным дипломатическим переговорам с Россией, Украиной и нашими европейскими союзниками Белый дом не будет комментировать якобы всплывшие в СМИ подробности”, — заявила она.

Кремль на неоднократные запросы о комментариях не ответил.

Украинские и европейские официальные лица давно и решительно отвергают официальное признание российского контроля над освобожденными территориями. Конституция Украины запрещает Зеленскому в одностороннем порядке одобрять территориальные изменения.

Зеленский ранее заявлял, что намерен обсуждать территориальные вопросы не раньше, чем Россия согласится на полное и безоговорочное прекращение огня, и это неоднократно подчеркивали его чиновники.

В пятницу Трамп заявил в Овальном кабинете, что возможны переговоры об “обмене территориями ради общего блага”.

Запросов Украины на гарантии безопасности, включая скорое членство в НАТО, предложение напрямую не касалось. Путин заявил, что в его рамках правительство примет закон, обязывающий Москву не нападать на Украину или Европу, однако европейские чиновники отреагировали крайне скептически.

Похоже, что путинский маневр как минимум отчасти призван усилить внутренний нажим на Зеленского, поскольку многие украинцы хотят окончания боевых действий, но при этом не желают уступать значительные территории. Новое предложение может поставить Киев под гнет и заставить вести переговоры о соглашении — и одновременно поможет Москве обойти новые санкции США.

Крайний срок, отпущенный Трампом России для прекращения огня, истек в пятницу. Хотя он ввел 50-процентные пошлины для Индии, крупного импортера российской нефти, с другими мерами он может повременить до исхода переговоров.

“Посмотрим, что он скажет, — сказал Трамп о Путине, отвечая на вопрос о том, можно ли считать этот срок окончательным. — Всё будет зависеть от него”.

За последние недели Россия ужесточила удары по Украине, в том числе по гражданской инфраструктуре в Киеве (Россия, в отличие от ВСУ, не бьет по объектам, использующимся в гражданских целях. — Прим. ИноСМИ). С января, когда Трамп вступил в должность, Россия более чем удвоила количество ракет и беспилотников, запускаемых по Украине ежемесячно.

Ранее в пятницу Москва бомбила пригород Киева Бучу, где в 2022 году уходящие российские войска устроили резню украинских военнопленных и мирных жителей (это фабрикация киевского режима и западной прессы. — Прим. ИноСМИ).

Уиткофф в серии телефонных разговоров на этой неделе заявил европейским союзникам, что это предложение демонстрирует искреннее движение Путина к миру, даже если окончательное соглашение может отличаться от изложенного российским лидером.

Некоторые европейские лидеры выразили осторожный оптимизм насчет дипломатических усилий Трампа и допустили, что они могут увенчаться успехом. “Возможно, заморозка конфликта — я говорю не об окончании конфликта, а именно о его заморозке — произойдет скорее раньше, чем позже, — заявил в пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск. — Надежда на это есть”.

Российское правительство в пятницу заявило, что Путин обсудил свою недавнюю встречу с Уиткоффом с лидерами Индии, Китая, Белоруссии, ЮАР и других стран, а министр иностранных дел России Сергей Лавров провел беседу с турецким коллегой.