Войти
ТАСС

Карасин: ЕС попытается усугубить конфликт на Украине

196
0
0
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Председатель комитета СФ по международным делам отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не случайно продолжает говорить о сломе отношений с Москвой навсегда

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Нервозная реакция ЕС на саммит РФ и США показывает, насколько Брюссель погрузился в русофобию, поэтому от него следует ждать попыток помешать урегулированию на Украине и усугубить кризис. Такое мнение выразил председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

"Нервозность, с которой в столицах Евросоюза восприняли новость о предстоящей 15 августа встрече на Аляске лидеров России и США, показала, насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию", - написал Карасин в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшие дни произойдет поединок направленных на решение кризиса на Украине подходов "с попытками обострить и углубить его".

Кроме того, сенатор отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не случайно продолжает говорить о сломе отношений с Москвой навсегда, также активно паразитирует на этой теме и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Соответствующую запись он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. "Представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив, и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", - пояснил он. По свидетельству Ушакова, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков. "Соответствующее приглашение президенту США уже передано", - заявил помощник российского лидера. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:35
  • 37
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 02:16
  • 9870
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 01:51
  • 1
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 05:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 05:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 03:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 14:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 09.08 02:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 09.08 02:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 09.08 02:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО