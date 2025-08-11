Войти
На Балтфлоте модернизировали систему обнаружения диверсионных средств

183
0
0
Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Калининградской области
Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Калининградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Отдел информационного обеспечения Балтийского региона

МО: Балтфлот модернизировал систему обнаружения диверсионных средств противника

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Систему обнаружения диверсионных средств противника модернизировали на Балтийском флоте для совершенствования охраны и обороны, сообщили в Минобороны РФ.

Объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области проинспектировал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин доложил главе российского военного ведомства, что в целях совершенствования организации охраны и обороны объектов проведена модернизация системы обнаружения диверсионных средств противника", - говорится в сообщении.

