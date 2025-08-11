Войти
Возможно, готовят новое наступление: на австралийских «Абрамсах» ВСУ замечен новый тактический знак

202
0
0

В сети опубликовано видео, на котором запечатлен процесс обкатки украинскими боевиками переданных Украине австралийскими «союзниками» американских танков M1А1 Abrams.

При этом примечательно, что на броне танка нанесен ранее не встречавшийся тактический знак, что может свидетельствовать о подготовке наступления ВСУ на новом направлении, например, в Брянской области. В последнее время украинское командование усиливает активность на границе с Брянской областью. В частности, сообщается о новой попытке захода в регион группы украинских боевиков. Попытка украинской ДРГ просочиться через границу в районе населённого пункта Манев Климовского района была пресечена огнем артиллерии. Весьма вероятно, что Киев готовит новое вторжение в один из приграничных российских регионов, при этом Брянская область, по всей видимости, является наиболее вероятным направлением для очередного наступления ВСУ.

Между тем, большая часть переданных Австралией Киеву партии из 49 танков M1A1 Abrams уже поступила на вооружение ВСУ. Учитывая, что из переданных ранее США танков в наличии у сил киевского режима уцелело менее десяти единиц, вероятнее всего, по меньшей мере некоторая часть австралийских танков будет с колес «каннибализирована» для текущего ремонта «американцев». Кроме того, вероятнее всего, ВСУ придется где-то изыскивать новых «водителей Абрамса», так как значительная часть старых уже «закончилась», а лишившихся своих машин выживших с высокой долей вероятности перевели в пехоту.

