Белоусов проинспектировал объекты военной инфраструктуры Балтфлота

Министр обороны назвал приоритетом наращивание боевых возможностей береговой системы наблюдения и средств отражения атак беспилотников

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"В ходе рабочей поездки Андрей Белоусов заслушал доклады командования флота о задачах, решаемых объединением, а также проводимых мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе. Командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин доложил главе российского военного ведомства, что в целях совершенствования организации охраны и обороны объектов проведена модернизация системы обнаружения диверсионных средств противника", - информировали в Минобороны.

Белоусов в акватории Военной гавани и Калининградского морского канала ознакомился с действиями войск в ходе тренировки по отработке экипажами кораблей и катеров, расчетами противовоздушной обороны и маневренными огневыми группами действий по защите пункта базирования.

Отмечается, что командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Алексей Жовтоножко доложил главе российского военного ведомства о мерах по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению безопасности Главной военно-морской базы Балтийского флота Балтийск с морского направления.

Белоусов отметил, что наращивание боевых возможностей береговой системы наблюдения и средств отражения атак беспилотных аппаратов является одной из приоритетных задач. Также министр проверил подразделения войск противовоздушной обороны в регионе, заслушал доклады командования об организации боевого дежурства и составе дежурных сил, а также мерах по эффективному противодействию возможным угрозам.

В завершение работы глава российского военного ведомства провел совещание с командованием Балтийского флота и дал ряд поручений.