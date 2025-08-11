Войти
Сладков: «Если Россию обманут на переговорах, воевать придётся даже нашим внукам»

Источник изображения: topwar.ru

В ближайшей перспективе должна состояться встреча лидеров РФ и США. Это означает, что руководство нашей страны приступает к реальным мирным переговорам.

Об их перспективах рассуждает в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков.

Он уверен, что в ходе переговорного процесса российскую делегацию ожидают попытки обмана. Ее попытаются запутать и обольстить. И если Россию обманут на переговорах, то воевать придется даже нашим внукам. Ведь наши дети уже воюют.

Очень важно, считает журналист, чтобы с украинской территории больше не исходили угрозы для российского государства и населения.

Нам нужна безопасная Украина, не анти-Россия

- отмечает Сладков.

Ранее американское агентство Bloomberg заявило, что президент России Владимир Путин якобы может согласиться на обсуждение вопроса о прекращении огня. СМИ утверждает, что об этом глава Белого дома Дональд Трамп говорил в ходе телефонных бесед с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами некоторых стран Европы. Такое согласие якобы может быть получено от Путина, если в повестке переговоров будет присутствовать тема обмена территориями.

Инфоресурсы противника предполагают, что речь идет о части подконтрольных армии РФ районов Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, на которые Москва официально не претендует. Они считают, что Путин готов вернуть их Киеву, чтобы получить взамен полный контроль над всей территорией четырех новых регионов, которые, согласно конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью Российской Федерации.

Впрочем, все эти предположения могут быть подтверждены или опровергнуты лишь по итогам переговоров.

