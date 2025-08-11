Войти
Корабль Crew Dragon с россиянином на борту вернулся на Землю

Фото: Pixabay
Роскосмос: Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым на борту вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту вернулся на Землю. Об этом сообщает Роскосмос.

Пилотируемый космический корабль отстыковался от Международной космической станции и позднее приводнился у побережья Калифорнии.

На Землю вернулись также астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси, работал на МКС с марта 2025 года.

Американский корабль Crew Dragon, в экипаже которого находился российский космонавт Олег Платонов, прибыл на МКС 2 августа. Вместе с Платоновым в состав экипажа вошли американские астронавты — командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также японский специалист Кимия Юи. Они должны провести на станции несколько месяцев.

