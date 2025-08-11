Войти
ТАСС

В РФ разработали сеть акустических датчиков для борьбы с БПЛА

191
0
0
Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские инженеры разработали распределенную сеть акустических датчиков для борьбы с беспилотниками. Об этом ТАСС сообщили в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

"Отечественные специалисты представили новую разработку в области обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам - распределенную сеть акустических датчиков "Расада". Система объединяет современные сенсоры и интеллектуальную платформу обработки данных, позволяя обнаруживать дроны на значительном расстоянии и в сложных условиях", - отметили там. Презентация системы состоялась на международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" при поддержке ЦБСТ.

Как сообщили ТАСС в автономной некоммерческой организации "Цифровой дозор", разработка создается в рамках инициативы по повышению защищенности критически важных объектов и гражданской инфраструктуры.

"Основу комплекса составляет сеть компактных и энергоэффективных акустических датчиков, способных фиксировать шумовые сигнатуры беспилотников. Благодаря инновационной архитектуре и специальной системе обработки сигналов нам удалось значительно увеличить дальность и точность обнаружения", - пояснили в организации.

В комплексе используется мультимодальная платформа "Цифровой Дозор", которая позволяет интегрировать данные от различных типов сенсоров: акустических, оптических, радиолокационных и радиотехнических. "Мы предусмотрели возможность подключения и объединения данных с оптических систем, радиосканеров и радаров. Такой подход позволяет обеспечить более надежное обнаружение и классификацию БПЛА даже в условиях активных помех", - добавили разработчики.

Гражданский потенциал

По словам специалистов, эти технологии могут быть адаптированы и под задачи гражданского сектора. Речь идет о системах мониторинга звукового загрязнения в городах, контроле за уровнем шума на промышленных объектах, а также использовании в сфере здравоохранения - к примеру, для неинвазивной диагностики по акустическим параметрам.

Разработка проходит стадию опытной эксплуатации. В ближайшее время планируется расширение испытаний с участием представителей силовых структур и промышленных партнеров. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:35
  • 37
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 02:16
  • 9870
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 01:51
  • 1
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 05:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 05:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 03:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 14:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 09.08 02:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 09.08 02:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 09.08 02:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО