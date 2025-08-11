В РФ разработали сеть акустических датчиков для борьбы с БПЛА

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские инженеры разработали распределенную сеть акустических датчиков для борьбы с беспилотниками. Об этом ТАСС сообщили в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

"Отечественные специалисты представили новую разработку в области обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам - распределенную сеть акустических датчиков "Расада". Система объединяет современные сенсоры и интеллектуальную платформу обработки данных, позволяя обнаруживать дроны на значительном расстоянии и в сложных условиях", - отметили там. Презентация системы состоялась на международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" при поддержке ЦБСТ.

Как сообщили ТАСС в автономной некоммерческой организации "Цифровой дозор", разработка создается в рамках инициативы по повышению защищенности критически важных объектов и гражданской инфраструктуры.

"Основу комплекса составляет сеть компактных и энергоэффективных акустических датчиков, способных фиксировать шумовые сигнатуры беспилотников. Благодаря инновационной архитектуре и специальной системе обработки сигналов нам удалось значительно увеличить дальность и точность обнаружения", - пояснили в организации.

В комплексе используется мультимодальная платформа "Цифровой Дозор", которая позволяет интегрировать данные от различных типов сенсоров: акустических, оптических, радиолокационных и радиотехнических. "Мы предусмотрели возможность подключения и объединения данных с оптических систем, радиосканеров и радаров. Такой подход позволяет обеспечить более надежное обнаружение и классификацию БПЛА даже в условиях активных помех", - добавили разработчики.

Гражданский потенциал

По словам специалистов, эти технологии могут быть адаптированы и под задачи гражданского сектора. Речь идет о системах мониторинга звукового загрязнения в городах, контроле за уровнем шума на промышленных объектах, а также использовании в сфере здравоохранения - к примеру, для неинвазивной диагностики по акустическим параметрам.

Разработка проходит стадию опытной эксплуатации. В ближайшее время планируется расширение испытаний с участием представителей силовых структур и промышленных партнеров.