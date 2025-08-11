КНР успешно запустила с моря ракету Jielong-3 со спутниками для Geely Automotive

В ходе запуска была выполнена задача по доставке на околоземную орбиту нескольких космических аппаратов, сообщила CASC

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Компания Chinarocket осуществила успешный запуск ракеты Jielong-3 (также называется Smart Dragon-3). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в субботу в 00:31 по пекинскому времени (19:31 мск пятницы) с платформы в Желтом море недалеко от города Жичжао (восточная провинция Шаньдун). В ходе запуска была выполнена задача - доставить на околоземную орбиту несколько космических аппаратов, которые будет использовать один из ведущих автопроизводителей КНР - Geely Automotive. Это уже его четвертая спутниковая группировка.

Спутники Geely, в частности, применяются для тестирования услуг автономного вождения и межтранспортной связи. Они также позволяют вести наблюдения за океаном.

Jielong-3 разработана Первым научно-исследовательским институтом CASC. Это четырехступенчатая твердотопливная ракета, достигающая 31 м в длину, с диаметром головного обтекателя 3,35 м. Она способна доставить на орбиту (500 км) до 1,5 тонны полезного груза. Носители этого типа, используемые с декабря 2022 года, выполнили шестую миссию (вторую в 2025 году).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.