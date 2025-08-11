Войти
ТАСС

КНР успешно запустила с моря ракету Jielong-3 со спутниками для Geely Automotive

185
0
0
Jielong-3
Китайская ракета-носитель Jielong-3.
Источник изображения: pandaily.com

В ходе запуска была выполнена задача по доставке на околоземную орбиту нескольких космических аппаратов, сообщила CASC

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Компания Chinarocket осуществила успешный запуск ракеты Jielong-3 (также называется Smart Dragon-3). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в субботу в 00:31 по пекинскому времени (19:31 мск пятницы) с платформы в Желтом море недалеко от города Жичжао (восточная провинция Шаньдун). В ходе запуска была выполнена задача - доставить на околоземную орбиту несколько космических аппаратов, которые будет использовать один из ведущих автопроизводителей КНР - Geely Automotive. Это уже его четвертая спутниковая группировка.

Спутники Geely, в частности, применяются для тестирования услуг автономного вождения и межтранспортной связи. Они также позволяют вести наблюдения за океаном.

Jielong-3 разработана Первым научно-исследовательским институтом CASC. Это четырехступенчатая твердотопливная ракета, достигающая 31 м в длину, с диаметром головного обтекателя 3,35 м. Она способна доставить на орбиту (500 км) до 1,5 тонны полезного груза. Носители этого типа, используемые с декабря 2022 года, выполнили шестую миссию (вторую в 2025 году).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Тип 001А
Компании
CASC
Проекты
Луна
Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:35
  • 37
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 02:16
  • 9870
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 01:51
  • 1
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 05:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 05:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 03:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 14:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 09.08 02:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 09.08 02:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 09.08 02:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО