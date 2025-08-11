США и Россия борются за влияние в Африке (Newsweek, США)

Newsweek: Россия активно заполняет вакуум в Африке, оставленный после США

Россия и США соперничают за влияние в Западной Африке. Москва укрепляет свои партнерские отношения и успешно заполняет вакуум, оставленный США и Францией, пишет Newsweek. Кремль имеет преимущество перед Вашингтоном в этом регионе, и у нее прекрасно получается потеснить Запад и ослабить его влияние.

Брендан Коул

Джон Фэн

Россия и Соединенные Штаты Америки соперничают за влияние в Западной Африке, где Москва укрепляет свои партнерские отношения и стремится к экспансии. Об этом говорится в аналитическом докладе, подготовленном в Американском институте предпринимательства участниками проекта "Критические угрозы".

В аналитическом докладе, подготовленном в Американском институте предпринимательства участниками проекта "Критические угрозы", говорится о том, как Россия заполняет вакуум, оставленный бывшими французскими колонизаторами, и как она использует текущие конфликты и автократические режимы, очень похожие на ее собственный, извлекая из них выгоду.

Россия развивает партнерство с Альянсом государств Сахеля, куда входят Мали, Нигер и Буркина-Фасо, а сейчас обращает внимание на приморское государство Того в своем стремлении получить доступ к его порту на Атлантическом побережье, который поможет Москве создать логистическую сеть на территории союзников, не имеющих выхода к морю, говорится в докладе института.

Но усиление российского влияния в Того создает угрозу американскому партнерству с этой страной, которая, как и ее соседи, стремится заключать сделки и с Москвой, и с Вашингтоном.

"Россия — большой оппортунист, стремящийся потеснить Запад и ослабить его влияние любыми доступными способами", — рассказал изданию Newsweek Лиам Карр, возглавляющий исследовательскую группу по Африке в проекте "Критические угрозы".

Официальный представитель Госдепартамента США заявил Newsweek: "Мы обеспокоены безрассудными и вымогательскими действиями России в Сахеле, которые наносят ущерб гражданскому населению и усиливают его недовольство, что помогает вербовке террористов. Мы настоятельно призываем все страны избегать сделок с оборонным сектором России". Newsweek связался с министерством иностранных дел России в попытке получить комментарии.

Африканский корпус России

Присутствие Москвы в Африке обеспечивала частная военная компания "Группа Вагнера". После смерти ее основателя Евгения Пригожина в 2023 году это присутствие претерпело изменения, когда был сформирован российский Африканский корпус.

В докладе говорится, что российское военное командование, скорее всего, стремится расширить присутствие Москвы в Нигере, где Кремль заключил сделки о сотрудничестве в атомной сфере и о добыче урана и лития. Также согласованы сделки с Мали о добыче полезных ископаемых.

В Мали у Африканского корпуса около 2 тысяч человек личного состава, а в Буркина-Фасо около 200. Но у корпуса возникли проблемы с вербовкой с момента его создания, что отчасти объясняется задействованием всех российских сил на Украине, сказал Карр.

Однако окончание полномасштабной военной операции на Украине, к чему стремится администрация Трампа, может привести к тому, что Москва отправит свои войска с Украины в Западную Африку с целью укрепления своего присутствия в данном регионе. Дело в том, что Кремлю придется решить, как поступить с сотнями тысяч солдат, которые, вернувшись в Россию, могут создать внутренние проблемы.

"Если завтра на Украине будет заключен мир, то России надо будет демобилизовать сотни тысяч военнослужащих, — сказал Карр. — А их возвращение домой — это, наверное, не самое простое решение для Кремля".

(…)

" Самый простой вариант для них —отправить побольше таких военнослужащих в Африку, — сказал Карр. "Это дало бы России больше, гораздо больше возможностей сосредоточиться на Африке".

От Гвинеи до Того

Крупные поставки военной техники в страны Сахеля Россия осуществляла через порт Конакри в Гвинее. Сейчас у нее есть соглашение с Того. 22 июля она ратифицировала соглашение с этой страной о военном сотрудничестве, что облегчит проведение совместных военных учений, боевой подготовки, а также поставки оружия и боевой техники.

Москва наверняка хочет, чтобы Того стала членом Альянса государств Сахеля, так как это поможет ей усилить противодействие западному влиянию в регионе. Не исключено, что она захочет использовать эту западноафриканскую страну для демонстрации своей военно-морской мощи в Атлантическом океане, создав угрозу флангу США и НАТО, отмечается в докладе института.

Москва также угрожает партнерству США с Того, которое американские военачальники называют "жизненно важным" с учетом проведения совместных контртеррористических военных операций и обеспечения безопасности на море в Гвинейском заливе.

Это ощущает и тоголезский министр иностранных дел Робер Дюссэ, который в прошлом месяце призвал налаживать более тесное сотрудничество в области обороны и безопасности с Вашингтоном. Начальник штаба армии Бенина в апреле выразил аналогичное мнение.

В этом году США попытались возобновить взаимодействие с Альянсом государств Сахеля. Заместитель помощника государственного секретаря по африканским делам Уилл Стивенс провел серию встреч с региональными руководителями.

В мае посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон вручила верительные грамоты руководителю местной хунты Абдурахману Чиани, что произошло впервые с момента его прихода к власти в 2023 году. В сентябре 2024 года США покинули базы в городе Агадес и в предместье Ниамея.

"В ближайшей перспективе Россия попытается заполнить вакуум, оставленный США",— сказал Newsweek эксперт по Западной Африке и адъюнкт-профессор в области политики и международных отношений Олайинка Аджала, работающий в Лидском университете имени Беккета. "Но Западная Африка и континент в целом — это часть среднесрочного и долгосрочного плана России", — добавил он.

Нарастив свой военно-промышленный потенциал до самого высокого уровня после начала боевых действий на Украине, Россия готовится к жизни после этого конфликта. "Когда война закончится, им понадобятся страны для продажи всего этого оружия, и они закладывают основы для этого прямо сейчас", — сказал Аджала.

Россия имеет преимущество перед США в этом регионе, поскольку американские законы ограничивают военную помощь государствам Сахеля с дурной репутацией в области демократии и прав человека.

Государственный департамент США заявил, что Вашингтон взаимодействует со странами Сахеля и с приморскими западноафриканскими государствами, придерживаясь "прагматичного подхода, направленного на реализацию наших внешнеполитических приоритетов". К ним относятся стратегические приоритеты борьбы с терроризмом, а также устранение угроз американскому персоналу и интересам США.

"Соединенные Штаты будут продолжать стратегическое взаимодействие с государствами региона в вопросах борьбы с терроризмом, которое помогает отстаивать американские интересы", — отмечается в заявлении для Newsweek.

Поскольку США пытаются оказывать влияние на регион, Москва наверняка будет подрывать эти усилия с помощью информационных кампаний и за счет привлечения пророссийски настроенных членов гражданского общества, как она сделала недавно в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

"Многие из этих стран справедливо считают, что могут поддерживать партнерские отношения как с Россией, так и с США, — сказал Карр. — США в состоянии не отстать от России и могут предложить намного больше".

В Мали, Буркина-Фасо и Нигере российское присутствие прочнее, чем присутствие США,в то время как в прибрежной Западной Африке США гораздо дольше поддерживают партнерские отношения, сказал Карр. "Эти страны будут искать баланс между двумя сторонами в попытке получить лучшие условия", — добавил он.