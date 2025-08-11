США и Россия планируют заключить перемирие, которое закрепит успехи Путина на Украине (Bloomberg, США)

Bloomberg: Россия и США работают над соглашением, которое закрепит успехи России

Вашингтон и Москва работают над соглашением, которое закрепило бы факт перехода к России территорий, занятыми ей за последние три года, сообщает Bloomberg. Однако условия документа все еще находятся в стадии разработки и могут претерпеть изменения.

По словам людей, знакомых с обсуждением этого вопроса, Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении конфликта на Украине, которое закрепило бы факт перехода к России территорий, контроль над которыми был установлен за время специальной военной операции.

Российские и американские официальные лица работают над соглашением по территориям в преддверии встречи на высшем уровне между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая может состояться уже на следующей неделе, сообщили источники, говорившие на условиях анонимности в силу приватного характера обсуждений. По их словам, США работают над тем, чтобы заручиться готовностью Украины и ее европейских союзников согласиться на эту сделку, чего пока нельзя с уверенностью гарантировать.

Путин требует, чтобы Украина отказалась в пользу России от претензий на весь восточный Донбасс, а также Крым, вошедший в состав Российской Федерации в 2014 году. При таком развитии событий Владимиру Зеленскому пришлось бы отдать приказ о выводе войск из частей Луганской и Донецкой областей, все еще удерживаемых Киевом, что принесло бы России победу, которой ее армия не смогла добиться военным путем с начала полномасштабной специальной военной операции в феврале 2022 года.

Такой исход стал бы крупной победой для Путина, который уже давно стремился к прямым переговорам с США об условиях прекращения начатого им конфликта, оттесняя [от обсуждений] Украину и ее европейских союзников. Зеленский рискует оказаться перед выбором, когда ему предложат согласиться на сделку, подразумевающую потерю украинской территории, или остаться вовсе без договоренностей, в то время как Европа опасается, что ее оставят следить за соблюдением режима прекращения огня, в то время как Путин будет восстанавливать свои силы.

Доходность казначейских облигаций США немного снизилась с максимумов, поскольку отчет вызвал падение цен на нефть. Среди прочего на 1,7% снизились фьючерсы на американскую эталонную нефть марки WTI. Облигации Украины подскочили, а венгерский форинт достиг самого высокого уровня по отношению к евро почти за год.

По данным источников, в соответствии с условиями соглашения, проект которого обсуждают официальные лица, Россия прекратит наступление в Херсонской и Запорожской областях, остановившись на текущей линии соприкосновения. Собеседники агентства предупредили, что условия и планы соглашения все еще находятся в стадии разработки и могут претерпеть изменения.

Неясно, готова ли Москва отказаться от каких-либо земель, которые она в настоящее время контролирует, включая крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию.

В Белом доме не ответили на запрос Bloomberg о комментариях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не дал оперативного ответа на просьбу о комментарии. Представители Украины также от комментариев отказались.

Как следует из объяснений, полученных от источников агентства, соглашение, по сути, направлено на то, чтобы приостановить конфликт и проложить путь к прекращению огня и техническим переговорам об окончательном мирном урегулировании. Ранее США настаивали на том, что Россия должна первой согласиться на безоговорочное прекращение огня, чтобы создать пространство для маневров для переговоров о прекращении продолжающегося уже четвертый год конфликта.

В пятницу Путин провел телефонные разговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также с лидерами Южной Африки, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии, во время которых, как сообщили в Кремле, поделился подробностями состоявшегося 6 августа визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

Вернувшийся в Белый дом в январе в том числе за счет данного им обещания быстро урегулировать самый серьезный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны Трамп выразил растущее разочарование отказом Путина согласиться на установление режима прекращения огня. С февраля этого года лидеры двух стран провели шесть телефонных переговоров, а Уиткофф пять раз встречался с Путиным в России в попытке достичь каких-то договоренностей.

Параллельно с этими дискуссиями Украина пыталась добиться гарантий безопасности для обеспечения соблюдения какого-либо перемирия и призывала союзников поддерживать давление на российскую экономику с помощью санкций.

Трамп пока что не предпринял никаких прямых мер против Москвы, хотя на этой неделе он распорядился вдвое (до 50%) повысить тарифы на индийские товары за закупку российской нефти, что вызвало возмущение в Нью-Дели. Американский лидер потребовал, чтобы Путин согласился на прекращение огня к пятнице — в противном случае США грозили ввести пошлины на страны, покупающие российскую нефть, чтобы усилить экономическое давление на Москву.

Путин неоднократно настаивал на том, что его военные цели остаются неизменными. В их список входят требования в адрес Киева наделить страну нейтральным статусом и отказаться от амбиций по вступлению в НАТО, а также смириться с потерей Крыма и четырех других восточных и южных регионов Украины.

Отдельные районы ДНР и ЛНР подконтрольны России с 2014 года, когда вскоре после вступления Крыма в состав Российской Федерации Кремль подстрекал сепаратистов последовать примеру полуострова. В сентябре 2022 года, объявив о присоединении четырех украинских регионов, Путин объявил, что они "навсегда" стали частью страны, хотя российские войска пока еще не смогли установить контроль над всей полнотой этих территорий.

Согласно Конституции страны, Украина не может уступить территорию; ее представители заявили, что не признают переход регионов под российскую юрисдикцию.

По-прежнему неясно, согласится ли Путин принять участие в намеченной на следующую неделю трехсторонней встрече с Трампом и Зеленским, даже если он уже достиг соглашения с президентом США, добавили источники. В четверг российский лидер заявил журналистам, что он не возражает против встречи с Зеленским при соблюдении соответствующих условий, хотя и отметил, что сейчас таковых не существует.

Многие официальные лица, в том числе в США, выразили скепсис относительно готовности Путина прекратить конфликт и его заинтересованности в мирном соглашении, которое не соответствовало бы заявленным Кремлем целям на Украине.

В четверг Трамп заявил, что был бы готов встретиться с Путиным, даже если бы российский лидер не согласился также встретиться с Зеленским, очевидно, таким образом опровергнув высказывавшиеся ранее предположения о том, что предстоящая встреча окажется трехсторонней.

"Не люблю долго ждать, — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. — Они хотели бы встретиться со мной, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы остановить убийства".

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что официальные лица России и США дорабатывают детали встречи, которая состоится в ближайшие несколько дней, а также что они согласовали место ее проведения, которое он, впрочем, не назвал.

Ранее США предлагали признать Крым российским в рамках любой возможной сделки, направленной на прекращение конфликта, и фактически уступить России контроль над частями других регионов Украины. В рамках этих более ранних предложений Украине был бы возвращен контроль над районами Запорожья и Херсона.