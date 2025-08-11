Войти
Военное обозрение

«Новый охотник за дронами»: На Украине подвесили ракеты «воздух-воздух» на сельскохозяйственный самолёт

196
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украине катастрофически не хватает средств для борьбы с российскими дронами-камикадзе типа «Герань», поэтому в ход идет все, что только можно приспособить для этого. Появление в небе сельскохозяйственного самолета Zlin Z137T AgroTurb никого на Украине не удивило, а украинская пресса подала это как очередное «достижение» Киева.

Сегодня в Сети появилось видео пролета над одним из полей легкомоторного самолёта Zlin Z137T AgroTurbo с двумя ракетами «воздух-воздух» Р-73 под крыльями. Где было снято видео, не сообщается, украинские ресурсы подчеркивают, что данный самолет предназначен для перехвата российских «Гераней». По сути, это обычный сельскохозяйственный самолет, разработанный специально для обработки полей и сельскохозяйственных угодий. Был разработан в Чехословакии в 70-х годах прошлого века.

Сведений о применении этого самолета против российских «Гераней» нет, но на Украине его уже гордо назвали «Охотником за дронами». Турбовинтовой самолет развивает скорость до 285 км в час, что явно недостаточно для погони за новыми российскими «Геранями», особенно реактивными. Дальность полета составляет 640 км. Впрочем, на Украине заявляют, что этих параметров вполне достаточно для того, чтобы «охотиться» на российские БПЛА.

Кто реализовал идею «охотника за дронами» на базе сельскохозяйственного самолета, пока неизвестно, украинская пресса тоже молчит. Однако восторг от этой переделки старого самолета показывает настоящий уровень сегодняшней Украины. Во всех смыслах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:35
  • 37
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 02:16
  • 9870
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 01:51
  • 1
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 05:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 05:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 03:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 14:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 09.08 02:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 09.08 02:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 09.08 02:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО