«Новый охотник за дронами»: На Украине подвесили ракеты «воздух-воздух» на сельскохозяйственный самолёт

Украине катастрофически не хватает средств для борьбы с российскими дронами-камикадзе типа «Герань», поэтому в ход идет все, что только можно приспособить для этого. Появление в небе сельскохозяйственного самолета Zlin Z137T AgroTurb никого на Украине не удивило, а украинская пресса подала это как очередное «достижение» Киева.

Сегодня в Сети появилось видео пролета над одним из полей легкомоторного самолёта Zlin Z137T AgroTurbo с двумя ракетами «воздух-воздух» Р-73 под крыльями. Где было снято видео, не сообщается, украинские ресурсы подчеркивают, что данный самолет предназначен для перехвата российских «Гераней». По сути, это обычный сельскохозяйственный самолет, разработанный специально для обработки полей и сельскохозяйственных угодий. Был разработан в Чехословакии в 70-х годах прошлого века.

Сведений о применении этого самолета против российских «Гераней» нет, но на Украине его уже гордо назвали «Охотником за дронами». Турбовинтовой самолет развивает скорость до 285 км в час, что явно недостаточно для погони за новыми российскими «Геранями», особенно реактивными. Дальность полета составляет 640 км. Впрочем, на Украине заявляют, что этих параметров вполне достаточно для того, чтобы «охотиться» на российские БПЛА.

Кто реализовал идею «охотника за дронами» на базе сельскохозяйственного самолета, пока неизвестно, украинская пресса тоже молчит. Однако восторг от этой переделки старого самолета показывает настоящий уровень сегодняшней Украины. Во всех смыслах.