Войти
Lenta.ru

Tesla отказалась от суперкомпьютера

187
0
0
Фото: Aly Song / Reuters
Фото: Aly Song / Reuters.

Bloomberg: Tesla закрыла проект по разработке суперкомпьютера Dojo

Корпорация Tesla закрыла проект по созданию суперкомпьютера Dojo для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg.

Несколько источников в компании рассказали, что Tesla положила конец попыткам создать собственный процессор для ИИ и закрыла проект по разработке суперкомпьютера. Руководивший направлением инженер Питер Бэннон покинул корпорацию вместе с 20 специалистами.

О создании собственного суперкомпьютера глава Tesla Илон Маск говорил с 2019 года. Маск назвал разработку «краеугольным камнем амбиций Tesla в области искусственного интеллекта». В 2023 году в Morgan Stanley прогнозировали, что Dojo позволит увеличить капитализацию корпорации на 500 миллиардов долларов благодаря открытию новых источников дохода.

По словам инсайдеров, теперь Tesla будет больше зависеть от партнеров, занимающихся созданием процессоров — Nvidia, AMD и Samsung. Так, в июле компания Маска подписала с Samsung контракт на производство чипов для роботов-гуманоидов Optimus. Сделку оценили в 16,5 миллиарда долларов.

В Bloomberg заключили, что Маск перестал публично говорить о Dojo в августе 2024 года. В конце прошлого лета предприниматель рассказал о «суперкластере» Cortex, который будут использовать для обучения ИИ.

Ранее стало известно, что акционеры корпорации Tesla подали в суд на компанию и ее руководителя Илона Маска из-за неудачного запуска роботакси.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Tesla
Персоны
Илон Маск
Проекты
AI
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:35
  • 37
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 02:16
  • 9870
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 01:51
  • 1
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 05:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 05:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 03:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 14:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 09.08 02:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 09.08 02:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 09.08 02:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО