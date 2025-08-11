Пять возможных вариантов завершения российско-украинского конфликта (CNN, США)

CNN: все пять сценариев завершения конфликта обернуться катастрофой для Киева

Есть пять возможных вариантов урегулирования украинского кризиса, и все они плохи для Киева, сообщает CNN. Один из сценариев завершения конфликта может обернуться полной катастрофой для Украины и НАТО и кошмаром для Европы.

Ник Пэйтон Уолш

КИЕВ, Украина — О встрече Трампа и Путина обе стороны говорят уже довольно давно. Почему же им захотелось, чтобы она состоялась именно сейчас?

Президент США Дональд Трамп хочет повлиять на заключение сделки силой своей личности, полагая, что неуступчивость Москвы, которую она демонстрирует ему уже полгода, можно преодолеть, встретившись с кремлевским руководителем лицом к лицу. Похоже, он все еще цепляется за идею о том, что Кремль можно уговорить прекратить военные действия, хотя его российский коллега совсем недавно излагал свою максималистскую позицию, заявляя, что русские и украинцы — единый народ, и что куда бы ни ступила нога русского солдата, там Россия.

Российский руководитель Владимир Путин тянет время. В мае он уже отверг предложение Европы, США и Украины о безоговорочном прекращении огня, а взамен предложил две односторонние, короткие и бессмысленные паузы. Российские войска на линии фронта продвигаются вперед, проводя летнее наступление, которое может приблизить Путина к достижению поставленных целей. И тогда переговоры будут проходить осенью в совершенно другой обстановке.

Если встреча Путина и Трампа состоится, очевидной целью Америки на ней станет проведение трехстороннего саммита с участием Зеленского с целью обсуждения вопроса об окончании военных действий. Это как раз тот формат, который Россия отвергла в мае в Стамбуле. Цель Москвы, скорее всего, будет состоять в том, чтобы вернуть Трампа на орбиту российской интерпретации происходящего.

На сей раз встреча в верхах, которую раньше предлагали, а потом откладывали, может состояться. В связи с этим возникает вопрос, как может закончиться вооруженный конфликт. Вот пять возможных сценариев.

1. Путин соглашается на безоговорочное прекращение огня.

Это крайне маловероятно. Очень мало шансов на то, что Путин даст согласие прекратить огонь, оставив линию фронта в том состоянии, в каком она находится сейчас. Соединенные Штаты, Европа и Украина в мае уже требовали сделать такую паузу, угрожая санкциями, но Россия это требование отвергла. Трамп сделал шаг назад, отдав предпочтение переговорам низкого уровня в Стамбуле, которые ни к чему не привели. В этом году также было 30-дневное прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры, но выполнялось оно лишь ограниченно и больших успехов не имело.

В настоящее время Кремль превращает постепенные тактические успехи на поле боя в стратегические преимущества и не видит смысла останавливаться сейчас, когда наступление в самом разгаре. Даже угрозы ввести вторичные санкции против Китая и Индии, которые, похоже, сопротивляются американскому давлению, не изменят ближайшие расчеты военных на последний месяц лета. Путин захочет воевать как минимум до октября, потому что побеждает.

2. Прагматизм и новые переговоры.

На переговорах можно было бы договориться о дальнейших переговорах, которые закрепят российские успехи с наступлением зимы, и примерно в октябре заморозят линию фронта в буквальном смысле и в военном плане. Путин к тому времени может овладеть восточными городами Красноармейск (Покровск), Константиновка и Купянск, что укрепит его позиции, позволит переждать зиму и провести перегруппировку. Затем Россия сможет снова воевать в 2026 году или использовать дипломатию, чтобы закрепить свои достижения, сделав их постоянными. Путин мог бы также поднять вопрос о выборах на Украине, отложенных из-за конфликта и ставших на какое-то время предметом обсуждения для Трампа, чтобы поставить под вопрос легитимность Зеленского и даже заменить его на более пророссийского кандидата.

3. Украина каким-то образом переживет два предстоящих года.

При таком сценарии американская и европейская военная помощь Украине помогает Киеву минимизировать уступки на передовой в ближайшие месяцы и приводит к тому, что Путин попытается договориться, поскольку его армия может снова провалить выполнение поставленных задач. Красноармейск (Покровск) может пасть, а другие украинские укрепрайоны на востоке окажутся под угрозой, но продвижение России может замедлиться, как это бывало раньше, а Кремль почувствует болезненные последствия санкций и столкнется с перегревом экономики.

Европейские державы уже сформулировали предварительные планы по созданию "сил поддержки", которые будет развернуты на Украине как составная часть гарантий безопасности. Эти десятки тысяч натовских военнослужащих из стран Европы могли бы разместиться вокруг Киева и других крупных городов, оказывая материально-техническую и разведывательную поддержку Украине во время ее восстановления и играя роль сил сдерживания для того, чтобы Москва отказалась от мысли изменить линию фронта, оставив все как есть. Это лучшее, на что может надеяться Украина.

А если Путин не остановится, и дипломатия потерпит неудачу? Следующие варианты не столь просты и приятны.

4. Катастрофа для Украины и НАТО.

Путин может разглядеть трещины в единстве Запада после встречи с Трампом, которая приведет к улучшению отношений США и России, а Украина при этом будет брошена на произвол судьбы. Европа могла бы сделать все возможное, чтобы поддержать Киев, но ей не удастся склонить чашу весов в свою пользу без американской поддержки. Путин сможет сделать так, что небольшие успехи на востоке Украины превратятся в медленный разгром украинских войск на равнинной и открытой местности между Донбассом и центральными городами Днепропетровск, Запорожье и Киев. Украинская оборона может оказаться слабой, а нехватка живой силы в ВСУ превратится в политическую катастрофу, когда Зеленский потребует проведения более масштабной мобилизации для укрепления обороны страны.

Безопасность Киева снова под угрозой. Войска Путина продвигаются вперед. Европейские страны считают, что лучше воевать с Россией на Украине, чем потом на территории Европейского союза. Но у европейских лидеров, в конечном итоге, нет политических полномочий на вступление в войну за украинские территории. Путин движется вперед. НАТО не может дать единый ответ. Это кошмар для Европы, но это уже конец суверенной Украины.

5. Катастрофа для Путина. Повторение участи Советов в Афганистане.

Россия может допустить оплошность, губя тысячи солдатских жизней каждую неделю ради сравнительно небольших достижений. Она может стать свидетелем того, как санкции разрушают ее союз с Китаем и лишают доходов от торговли с Индией. Финансовые резервы фонда суверенного благосостояния Москвы могут иссякнуть, а ее доходы упасть. Московская элита может продемонстрировать свое несогласие с тем, как Кремль отверг дипломатические пути отхода в начатой им военной операции, решив проявить военное упорство и продолжить опосредованный конфликт с НАТО, который ему не под силу. Трамп становится хромой уткой, а США после промежуточных выборов возвращаются к традиционным нормам внешней политики, противодействуя Москве и ее стороннику Пекину.

При таком сценарии Кремль может дойти до такого момента, когда его нежелание видеть неудобную реальность вкупе с экономическими тяготами российского народа обернется против него. Такой же ошибочный политический расчет лежал в основе оказавшейся безрезультатной советской оккупации Афганистана в другой войне, которой можно было избежать. Подобные моменты неожиданной слабости Кремля уже возникали в ходе конфликта на Украине, например, когда доверенный человек Путина Евгений Пригожин возглавил недолгий военный поход на столицу.

На первый взгляд, Путин силен, но в какой-то момент он может оказаться слабым, и тогда будет изобличена его критическая немощь. Это случалось и раньше с экспансионистской Советской Россией, а также с Путиным. Проблема такого сценария заключается в том, что он остается самой большой надеждой западных стратегов, которые не могут рассчитывать на реальное вступление НАТО в войну, чтобы помочь Украине победить, равно как и на способность Киева дать Москве отпор военными средствами.

Все эти варианты плохи для Украины. Только один из них означает фактическое поражение России как военной державы и угрозы европейской безопасности. И ни один из них не может возникнуть в результате встречи Трампа с Путиным один на один, без участия Украины в будущей сделке.