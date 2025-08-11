Украина взялась за модернизацию американских танков M1A1 «Абрамс», на практике «нащупав» их слабые места

Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные начали оснащать полученные от США танки M1A1 «Абрамс» динамической защитой и импровизированными противодроновыми конструкциями, пишет портал Army Recognition. Авторы статьи констатируют, что фотографии модернизированных машин, появившиеся в августе 2025 года в социальных сетях, свидетельствуют о попытках устранить критические уязвимости техники перед современными угрозами.

В материале говорится, что у вышеупомянутых американских танков, переданных Киеву в конце 2023 года, в боевых условиях выявились существенные недостатки защиты. Несмотря на то, что «Абрамсы» демонстрируют надежность в традиционных столкновениях, их конструкция, разработанная в эпоху холодной войны, оказалась уязвима для атак с воздуха, включая FPV-дроны и управляемые ракеты с тандемными боеголовками.

В итоге отсутствие активной защиты и усиленного бронирования крыши башни делает дорогостоящую технику легкой мишенью для сравнительно дешевых беспилотников.

Чтобы исправить данный недостаток, украинские инженеры установили на американские машины блоки динамической защиты «Контакт-1» советского производства. Эти элементы, размещенные на лобовой броне, бортах и даже крыше башни, призваны нейтрализовать кумулятивные снаряды. Дополнительно танки получили решетчатые экраны для защиты от дронов-камикадзе.

Источник изображения: topwar.ru

Со слов авторов статьи, подобные полевые доработки, хотя и увеличивают массу машины, стали вынужденной мерой. Опыт эксплуатации «Абрамсов» на украинском театре военных действий демонстрирует необходимость пересмотра подходов к защите бронетехники в эпоху массового применения беспилотников.