ВС Хорватии получили ОБТ "Леопард-2A4" для обучения личного состава перед ожидаемой поставкой "Леопард-2A8"

ЦАМТО, 8 августа. В ходе состоявшегося 31 июля в столице Хорватии Загребе военного парада были продемонстрированы основные боевые танки "Леопард-2A4".

В парадной колонне прошли два танка, получившие национальное обозначение: "Леопард 2A4HRV". Их поставка может стать "промежуточным" этапом перед принятием на вооружение ВС Хорватии самых современных "Леопард-2A8".

По мнению Armyrecognition.com, показанные на параде танки, вероятно, были переданы в целях организации подготовки личного состава и не предназначены для участия в боевых действиях. Поставленная техника обеспечит подготовку экипажей для 50 приобретаемых "Леопард-2A8", первая партия которых должна быть поставлена Хорватии в 2027 году.

При этом издание ставит вопрос о том, выполнит ли официальный Загреб обещание передать Украине танки М-84 (югославская модификация Т-72М1) в рамках соглашения о "круговом обмене".

В октябре 2024 года Хорватия обязалась передать ВС Украины в рамках схемы "кругового обмена" по соглашению с властями Германии 30 танков М-84 и 30 БМП М-80А. В декабре 2024 года в социальных сетях появилось видео, на котором якобы запечатлена перевозка хорватских танков М-84 в Германию для ремонта перед передачей Украине. Тем не менее, на сегодняшний день официальное подтверждение поставки этих танков Украине отсутствует.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2024 года министр обороны Хорватии Иван Анушич заявил, отвечая на парламентский запрос, что Хорватия закупает 40-50 основных боевых танков "Леопард-2A8" и РСЗО HIMARS. Производство ОБТ для ВС Хорватии начнется сразу после подписания контракта, а поставки – через два года.

Стоимость ОБТ будет снижена на сумму финансовой поддержки, которую Хорватия получит от Германии за поставку бронетехники Украине в соответствии с меморандумом о намерениях, подписанным 28 октября 2024 года в Берлине Иваном Анушичем и министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Тем не менее, о заключении твердых контрактов на поставку РСЗО HIMARS и ОБТ "Леопард-2A8" ВС Хорватии не сообщалось.