Рассуждая о Су-35, американские «эксперты» узрели «упадок» российского технологического сектора

Источник изображения: topwar.ru

Американский портал Military Watch Magazine признал российский истребитель Су-35 ключевым участником воздушных операций в ходе специальной военной операции. По мнению экспертов, машина поколения 4++ демонстрирует превосходство над украинскими ВВС, чей парк включает французские Mirage 2000, советские Су-27 и американские F-16.

Особое внимание американские аналитики уделили боевому эпизоду 5 марта 2022 года, когда один Су-35, по некоторым данным, уничтожил четыре украинских Су-27 под Житомиром. В то же время они подчеркнули, что в текущей фазе конфликта данный истребитель продолжает играть ключевую роль, обеспечивая безопасность ударной авиации, наносящей удары по военным объектам Украины.

Между тем далее «эксперты» сделали весьма странный вывод, связав технологическое отставание российской машины от новейших китайских J-20 и американских F-35A с деградацией оборонно-промышленного комплекса России после распада СССР. При этом они добавили, что ограниченные темпы производства Су-35 дополнительно снижают его потенциал в долгосрочной перспективе.

Стоит отметить, что вышеупомянутые J-20 и F-35A являются машинами пятого поколения. Почему американские эксперты сравнивают с ними Су-35, а не Су-57 – непонятно. Вероятно, именно для того, чтобы констатировать «упадок» российского технологического сектора.