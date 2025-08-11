Войти
Военное обозрение

Рассуждая о Су-35, американские «эксперты» узрели «упадок» российского технологического сектора

197
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американский портал Military Watch Magazine признал российский истребитель Су-35 ключевым участником воздушных операций в ходе специальной военной операции. По мнению экспертов, машина поколения 4++ демонстрирует превосходство над украинскими ВВС, чей парк включает французские Mirage 2000, советские Су-27 и американские F-16.

Особое внимание американские аналитики уделили боевому эпизоду 5 марта 2022 года, когда один Су-35, по некоторым данным, уничтожил четыре украинских Су-27 под Житомиром. В то же время они подчеркнули, что в текущей фазе конфликта данный истребитель продолжает играть ключевую роль, обеспечивая безопасность ударной авиации, наносящей удары по военным объектам Украины.

Между тем далее «эксперты» сделали весьма странный вывод, связав технологическое отставание российской машины от новейших китайских J-20 и американских F-35A с деградацией оборонно-промышленного комплекса России после распада СССР. При этом они добавили, что ограниченные темпы производства Су-35 дополнительно снижают его потенциал в долгосрочной перспективе.

Стоит отметить, что вышеупомянутые J-20 и F-35A являются машинами пятого поколения. Почему американские эксперты сравнивают с ними Су-35, а не Су-57 – непонятно. Вероятно, именно для того, чтобы констатировать «упадок» российского технологического сектора.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
F-35A
J-20
Mirage-2000
ПАК ФА
Су-27
Су-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:35
  • 37
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 02:16
  • 9870
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 01:51
  • 1
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 05:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 05:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 03:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 14:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 09.08 02:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 09.08 02:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 09.08 02:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО