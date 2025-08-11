ВМС Испании приступают к эксплуатации морских вертолетов NH90 MSPT

ЦАМТО, 8 августа. Командование ВМС Испании официально приняло на военно-морской базе "Рота" два морских вертолета NH90 MSPT производства консорциума NH Industries (NHI).

Передача вертолетов представителям Генеральной дирекции по вооружениям и материальному обеспечению (DGAM) Минобороны Испании состоялась на предприятии Airbus Helicopters Spain в Альбасете.

После передачи два NH90 в варианте морского транспортного вертолета MSPT (Maritime Spanish Transport) совершили двухчасовой перелет на военно-морскую базу "Рота". Прибывшие машины войдут в боевой состав 14-й авиационной эскадрильи.

Это первые из 7 NH90 MSPT (Multi-Role Support Transport), заказанные Минобороны Испании для командования ВМС. Как ожидается, до конца 2025 года ВМС Испании получат еще один NH90. Оставшиеся четыре машины должны быть поставлены в 2026 году.

В ближайшее время личный состав 14-й эскадрильи будет заниматься подготовкой применению вертолетов в различных условиях, первоначально на суше, а затем и на кораблях ВМС Испании. Как ожидается, подразделение достигнет начальной готовности к боевому применению (IOC) во второй половине 2026 года, после поставки последнего из семи заказанных вертолетов. Полной готовности к боевому применению (FOC) планируется достичь в течение 2028 года.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года DGAM подписала с компанией Airbus Helicopters Espana, входящей в консорциум NHIndustries, контракт стоимостью 1,38 млрд. евро (1,57 млрд. долл.) на поставку 23 многоцелевых вертолетов NH90, включая 10 ед. для Сухопутных войск (FAMET), 6 ед. – для ВВС и 7 ед. – для ВМС. График поставки предусматривает передачу этих NH90 в течение 2023-2028 гг.

ВМС должны получить 7 NH90 MSPT в период с 2025 по 2026 гг. Они заменят снятые с вооружения SH-3D "Си Кинг", а также AB-212, срок службы которых истекает. Ранее в качестве временного решения до поставки NH90 MSPT командование ВМС выбрало вертолет SH-60F.

Предназначенные для ВМС вертолеты получили обширный пакет модификаций для облегчения погрузочно-разгрузочных работ и применения на борту кораблей. В числе изменений конструкции вертолета, по сравнению с базовой версией TTH, автоматическая система складывания лопастей несущего и рулевого винта, система дозаправки топливом под давлением, а также антикоррозионная обработка, усиленное шасси и специальное коммуникационное и навигационное оборудование для применения на море.

NH90 может перевозить до 20 полностью экипированных военнослужащих или легкое транспортное средство, проводить операции по правилам полета по приборам (ППП) с одним пилотом даже в сложных ночных и неблагоприятных погодных условиях.