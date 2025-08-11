ЦАМТО, 8 августа. Индия приостановила планы по закупке нового вооружения и самолетов у США после введения пошлин.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на индийских официальных лиц.

В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу в четверг. При этом в среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.

"Нью-Дели поставил на паузу свои планы по закупке нового американского вооружения и самолетов", – говорится в сообщении агентства со ссылкой на трех индийских чиновников.

По словам собеседников агентства, министр обороны Индии Раджнатх Сингх на следующей неделе планировал посетить Вашингтон, где должен был объявить о некоторых закупках, однако поездка была отменена.