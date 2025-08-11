Разрешающий возвращать обратно уже переданное Украине оружие документ подписали в Пентагоне

Источник изображения: topwar.ru

Украина может лишиться уже одобренного к поставкам оружия, если оно будет необходимо США. Пентагон разработал документ, дающий ему право возвращать предназначенное для Киева оружие или боеприпасы на свои склады. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре информированных источника.

Пентагон еще в прошлом месяце внес изменения в политику предоставления вооружений Украине. Согласно подписанному документу, если возникнет ситуация с дефицитом тех или иных вооружений, военное ведомство может вернуть на склады оружие, созданное специально для Украины. Касается это якобы и выделенных Киеву средств, которые могут быть перенаправлены на пополнение запасов оружия для США.

Пока случаев перенаправления средств и оружия не было, но они могут последовать уже в ближайшее время, если в поставки входят вооружения, отнесенные Пентагоном к «красной» категории, т. е. к дефицитным. В частности, это ракеты-перехватчики к ЗРК Patriot, переданные Украине в прошлом месяце. Также есть «зеленая» и «желтая» категории, поставки которых ничем не ограничены.

Пока против данной инициативы Пентагона выступает Сенат США, поскольку она противоречит позиции сенаторов, выступающих за то, что возвращать оружие можно до того момента, пока оно не передано Украине. А так все равно, что забирать у Зеленского подаренную «любимую игрушку».

В общем, в США начинаются разборки между Сенатом и Пентагоном. Результаты скоро станут известны.