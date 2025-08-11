Войти
Военное обозрение

Разрешающий возвращать обратно уже переданное Украине оружие документ подписали в Пентагоне

196
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украина может лишиться уже одобренного к поставкам оружия, если оно будет необходимо США. Пентагон разработал документ, дающий ему право возвращать предназначенное для Киева оружие или боеприпасы на свои склады. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре информированных источника.

Пентагон еще в прошлом месяце внес изменения в политику предоставления вооружений Украине. Согласно подписанному документу, если возникнет ситуация с дефицитом тех или иных вооружений, военное ведомство может вернуть на склады оружие, созданное специально для Украины. Касается это якобы и выделенных Киеву средств, которые могут быть перенаправлены на пополнение запасов оружия для США.

Пока случаев перенаправления средств и оружия не было, но они могут последовать уже в ближайшее время, если в поставки входят вооружения, отнесенные Пентагоном к «красной» категории, т. е. к дефицитным. В частности, это ракеты-перехватчики к ЗРК Patriot, переданные Украине в прошлом месяце. Также есть «зеленая» и «желтая» категории, поставки которых ничем не ограничены.

Пока против данной инициативы Пентагона выступает Сенат США, поскольку она противоречит позиции сенаторов, выступающих за то, что возвращать оружие можно до того момента, пока оно не передано Украине. А так все равно, что забирать у Зеленского подаренную «любимую игрушку».

В общем, в США начинаются разборки между Сенатом и Пентагоном. Результаты скоро станут известны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:35
  • 37
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 02:16
  • 9870
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 01:51
  • 1
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 05:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 05:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 03:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 14:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 09.08 02:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 09.08 02:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 09.08 02:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО