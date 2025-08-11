Подтвержден экспорт самого тяжелого российского истребителя: куда отправятся Су-34М, в Алжир или КНДР? (Military Watch Magazine, США)

MWM: Россия поставит Алжиру партию истребителей СУ-34М

Привлекательность истребителей-бомбардировщиков Су-34 на экспортном рынке за последние годы возросла, пишет MWM. Одна из последних партий Су-34М выпущена в экспортной комплектации с косвенным признаком того, что они предназначены для ВВС Алжира — пустынной желто-коричневой окраской.

Как явствует из новых кадров, как минимум одна партия истребителей-бомбардировщиков Су-34М была выпущена в экспортной комплектации. Это подтверждает прежние сообщения о подписании некоего экспортного контракта. Хотя интерес к самолету выказывали несколько стран, наиболее вероятными заказчиками считаются Алжир и КНДР.

Привлекательность Су-34 на экспортном рынке за последние годы возросла не только из-за перевода производственных линий на новую модификацию Су-34М, чей боевой потенциал почти вдвое выше исходной модели, но и благодаря новым видам вооружения, включая крылатую ракету Х-59МК2, которая повысила его гибкость. Новые тактические разведывательные модули также значительно расширят спектр задач самолета. С 2022 года производство на Новосибирском авиационном заводе увеличилось более чем вдвое. Как ожидается, это решительно ускорит экспорт, несмотря на острую потребность в увеличении собственного флота ВКС России.

Ожидается, что в случае с Алжиром Су-34М заменит истребители-бомбардировщики Су-24М, а с КНДР — еще более устаревший парк бомбардировщиков Ил-28. Алжир вот уже более десяти лет выступает одним из ведущих покупателей российских истребителей наряду с Индией, тогда как недавнее укрепление военных связей с КНДР, включая масштабный экспорт вооружений и оправку значительного контингента в поддержку продолжающейся военной кампании на Украине, может побудить Москву ослабить эмбарго на поставки оружия Пхеньяну.

Косвенный признак того, что истребители предназначены для ВВС Алжира — их пустынная желто-коричневая окраска, разительно отличающаяся от той, что используется в ВВС Корейской народной армии и большинстве других стран. Истребители впервые были замечены в такой окраске в середине мая, что и породило догадки о начале производства на экспорт. При низком курсе рубля стоимость производства Су-34М составляла менее 10 миллионов долларов за штуку, что повысило их доступность, особенно на замену морально устаревших истребителей с аналогичной стоимостью эксплуатации, таких как Су-24М.

Су-34 на сегодняшний день — самый тяжелый класс истребителей в мире, примерно на 50% тяжелее исходного истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27 (По классификации НАТО: Flanker или “Фланкёр”), на базе которого он был разработан. Его дальность полета также остается непревзойденной, а высокая грузоподъемность сделала его излюбленным средством непосредственной авиационной поддержки на украинском театре военных действий, где применение высокоточных управляемых планирующих бомб неуклонно расширяется с начала 2023 года.

Сообщения военнослужащих ВСУ с линии фронта систематически указывают на разрушительные последствия таких атак. Возможности радиоэлектронной борьбы этого истребителя и уменьшенная лобовая эффективная поверхность рассеяния повышают живучесть, тогда как исключительная дальность полета вкупе с обширным радиусом действия ракет позволяют ему поражать даже удаленные цели в Африке, Персидском заливе и средней части Тихого океана, используя при этом большое количество боеприпасов. На вооружении Алжира истребитель мог бы наносить мощные ответные удары по целям НАТО по всей Европе, если альянс развернет кампанию, аналогичную предпринятой против Ливии в 2011 году.

Помимо Алжира, остается некоторая вероятность, что истребители предназначены для другого клиента со схожим климатом. Истребители Су-24М в пустынной расцветке также эксплуатируют Судан и Иран и, возможно, намерены их заменить. Ранее интерес к закупкам новых российских истребителей проявлял Египет, однако после приобретения истребителей МиГ-29М убоялся дальнейших шагов из-за угрозы западных санкций.

Алжир располагает парком из почти 40 истребителей Су-24М и в последующие годы мог бы закупить аналогичное количество Су-34М. Это радикальным образом изменило бы ударные возможности его флота и повысило степень унификации с истребителями Су-30МКА и Су-35С, составляющими костяк его ВВС.