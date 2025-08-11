Украина приветствовала бы прекращение боевых действий при условии отсутствия международного признания перешедших под контроль России земель, указала газета

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский признал невозможность возврата Украине территорий, перешедших под российский контроль. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По ее информации, Украина приветствовала бы прекращение огня при условии отсутствия международного признания перешедших под контроль России территорий.

Тем не менее Зеленский признал, что освобождение территорий с помощью вооруженных сил теперь невозможно и необходим поиск дипломатических путей для достижения соглашения, уточняет газета.

Доля жителей Украины, желающих быстрого завершения конфликта путем мирных переговоров, достигла 69%, более чем втрое превысив показатель 2022 года, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного американской социологической службой Gallup