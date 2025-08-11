Войти
Американский журналист допустил, что производство Т-14 «Армата» в Индии в три раза удешевит стоимость танка

Источник изображения: topwar.ru

Развязав торговую войну с Индией путем значительного увеличения пошлин президент США Дональд Трамп рискует в ответ лишить американские компании и одного из самых крупных оружейных рынков для продажи их продукции. Причем в пользу России, на которую таким образом вроде как и хочет надавить глава Белого дома.

Ранее Индия уже объявила об отказе от покупки американских истребителей F-35, рассматривая возможность приобретения как раз российских самолетов Су-57. Индийские власти также изучают возможность организации локального производства Су-57 на территории Индии.

Теперь дело дошло и до другой военной техники. Обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сучиу пишет, что Нью-Дели рассматривает возможность закупки российских новейших танков Т-14 «Армата», что вызывает у него много вопросов. Впрочем, на них он сам и дает ответы.

Как пишет американский журналист, согласно информации в индийских СМИ предложение о закупке российских ОБТ Москве сделало само правительство Нью-Дели. Танки Т-14 «Армата» должны заменить устаревшие индийские T-72 Ajeya. К слову, и это индийская реплика российского танка. Кроме того, сделка предполагает производство боевых машин на территории Индии в рамках программы Make in India, а также адаптацию танка к местным условиям.

Кто больше выигрывает от сделки: Индия или Россия?

— задается вопросом Сучиу.

Он утверждает, что к настоящему времени Россия произвела несколько десятков Т-14 «Армата». При этом в РФ стоимость производства одного ОБТ составляет 3,4-4,8 миллиона долларов.

Если Индия начнет производить серийно эти танки у себя в стране, то данный показатель снизится на 1,14 миллиона долларов. Автор утверждает, что Москва даже готова допустить использование в индийских танках «Армата» двигателя DATRAN-1500HP отечественного производства вместо российского 12Н360.

Если Индия и Россия смогут заключить сделку о совместном производстве Т-14, это будет не первое подобное соглашение. АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» уже заключило с Нью-Дели соглашение о передаче технологий для своего ОБТ Т-90, который производится в Индии под названием Т-90 «Бхишма». В этом танке используется до 83 % отечественных технологий, включая двигатель местного производства, заключает американский обозреватель.

