Туск допустил скорую заморозку боев на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск.
Источник изображения: © Artur Widak/ NurPhoto via Getty Images

При этом премьер-министр Польши исключил прекращение конфликта в ближайшее время

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск после телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что считает возможной приостановку боевых действий на Украине в ближайшее время.

"Есть определенные сигналы, у меня также есть такое предчувствие, что заморозка конфликта - не конец войны, а именно заморозка конфликта - представляется ближе, чем дальше. На это имеются определенные надежды", - сказал Туск на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.

Польский премьер также сообщил, что Киев рассчитывает на участие Европы, в частности Польши, в разработке соглашения, которое положит конец конфликту.

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа - в ближайшие дни. В качестве ориентира была выбрана следующая неделя, точная дата саммита будет определена по результатам подготовки. В тот же день Владимир Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.

Заявления о готовящейся встрече были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин. Беседа продолжалась около 3 часов. 

