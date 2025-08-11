Войти
ЦАМТО

Пентагон разрабатывает с НАТО новую систему продажи оружия США для передачи Киеву

195
0
0
Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

ЦАМТО, 8 августа. Пентагон разрабатывает с НАТО новую систему продажи американского оружия Европе, которое может быть передано Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

"Министерство обороны США работает с НАТО над разработкой новой системы продажи оружия европейским союзникам, которое затем может быть предоставлено Украине. По сути, этот механизм позволит создать банковский счет НАТО, на который союзники смогут переводить деньги для покупки оружия в США, – цитирует "РИА Новости" сообщение CNN.

По данным телеканала, Украина будет направлять список желаемых вооружений и техники в НАТО. Как отмечается, затем главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич будет определять, достаточно ли у США запасов для продажи, прежде чем предоставлять списки европейским партнерам для потенциальной покупки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:35
  • 37
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 02:16
  • 9870
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 01:51
  • 1
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 05:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 05:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 03:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 14:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 09.08 02:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 09.08 02:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 09.08 02:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО