Пентагон разрабатывает с НАТО новую систему продажи оружия США для передачи Киеву

ЦАМТО, 8 августа. Пентагон разрабатывает с НАТО новую систему продажи американского оружия Европе, которое может быть передано Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

"Министерство обороны США работает с НАТО над разработкой новой системы продажи оружия европейским союзникам, которое затем может быть предоставлено Украине. По сути, этот механизм позволит создать банковский счет НАТО, на который союзники смогут переводить деньги для покупки оружия в США, – цитирует "РИА Новости" сообщение CNN.

По данным телеканала, Украина будет направлять список желаемых вооружений и техники в НАТО. Как отмечается, затем главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич будет определять, достаточно ли у США запасов для продажи, прежде чем предоставлять списки европейским партнерам для потенциальной покупки.