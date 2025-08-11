Войти
В ВВС и ВМС США предложено ввести должность «царь закупок»

Вице-адмирал Гоше
Вице-адмирал Гоше.
Если говорить про «оптимизацию», то это точно не для американского военного ведомства. На фоне неудержимого роста военного бюджета США (а он приближается к триллиону долларов в год) обнаруживается и желание в военном ведомстве Соединённых Штатов нового формата «освоения» этих колоссальных денежных средств.

Американская пресса пишет о том, что Пентагон рассматривает возможность создания двух новых управленческих структур, главы которых обозначаются как «цари закупок» (так и пишут – czar). И проводить закупку эти структуры будут для ВВС и ВМС США.

По последним данным, руководители структур (те самый «цари») будут подчиняться заместителю министра обороны США Стиву Файнбергу.

Пресса США:

Хотя окончательное решение на данный момент не принято, десяток источников в Пентагоне, промышленности и оборонном сообществе сообщают, что было выдвинуто предложение, в котором руководитель будет курировать программы ВМС по подводным лодкам, а другой — отвечать за несколько важных проектов ВВС.

На должности «царей закупок» планируется выдвинуть вице-адмирала Роберта Гоше (ныне – командующий подводным флотом ВМС США) и генерала-лейтенанта Дейла Уайта (ныне – замминистра ВВС США по закупкам). Генерал Уайт на данный момент отвечает в том числе за реализацию программ новейших боевых самолётов B-21 Raider и F-47.

