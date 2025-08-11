Суд закрыл дело по иску "Авиационного комплекса Ильюшина"

Суд прекратил производство по иску Авиационного комплекса Ильюшина на 2,6 млрд

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина", требовавшего взыскать солидарно с четырех страховых компаний – "Согаз", НСГ, ВСК и "Ингосстрах" – более 2,6 миллиарда рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.

Причины прекращения не сообщаются, рассмотрение дела на финальной стадии по ходатайству истца проходило в закрытом режиме.

Иск был подан в октябре 2024 год, основания исковых требований не сообщались. На заседании в феврале представители сторон заявили, что спор связан с крушением испытательного самолета, принадлежавшего министерству обороны России. Истец пояснил, что ответчики отказались выплачивать страховое возмещение. Он попросил суд перейти к рассмотрению дела в закрытом режиме, так как в суд переданы документы с грифом "Для служебного пользования" - материалы расследования Минпромторга и решение Минобороны.

Ответчики возражали против закрытия процесса. По словам представителя одного из них, "произошло крушение, погибли уважаемые летчики, эти летчики признаны по сути невиновными, награждены орденами мужества". По словам юриста, "все эти обстоятельства должны быть... достоянием общественности, в том числе общественность должна знать, в чем причина данного крушения".

По словам еще одного из ответчиков, "сам факт того, что это испытательный самолет, который принадлежит Минобороны, не свидетельствуют о том, что данные сведения по нему являются закрытыми". Как отметил юрист, "спор касается страхового события, установления факта наличия страхового случая и установления размера убытков".

В последние годы с самолетами "Ил" произошло несколько резонансных происшествий, которые теоретически могли бы быть признаны страховыми случаями. Так, например, в августе 2021 года потерпел катастрофу первый опытный образец самолета Ил-112В. При выполнении испытательного полета во время перелета с аэродрома "Кубинка" в город Жуковский самолет загорелся и упал. Погибли два летчика и бортинженер. После этого приостанавливались летные испытания модернизированного воздушного судна Ил-114. Официальным подтверждением, что судебный процесс связан с этим инцидентом, РИА Новости не располагает.