США обеспечат поддержку самолетов MC-55A "Перегрин" ВВС Австралии – DSCA

MC-55A "Перегрин"
Самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы MC-55A "Перегрин".
Источник изображения: www.scramble.nl

ЦАМТО, 8 августа. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования и предоставление услуг по модернизации самолетов РЭР и РЭБ MC-55A до конфигурации Baseline 2 Upgrade.

Полная стоимость заказа с учетом сопутствующего оборудования может составить 404 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности реализации программы 6 августа.

Правительство Австралии обратилось к США с запросом о возможности закупки оборудования и предоставления услуг для технического обслуживания парка самолетов MC-55A, включая выполнение существенных и второстепенных модификаций; поставку запасных частей; расходных материалов и аксессуаров; выполнение ремонта и поддержку возвращения; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчиков, а также другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, поскольку Австралия является одним из важнейших союзников США в западной части Тихого океана.

В уведомлении отмечается, что продажа запрошенного оборудования и предоставление услуг поддержки улучшит возможности Австралии в сфере обслуживания парка самолетов MC-55A, что позволит повысить эффективность проведения воздушных операций ВВС страны и обеспечит поддержку операций ВС США в регионе.

Основным подрядчиком проекта выбрана компания L3 Harris. В случае заключения каких-либо компенсационных соглашений, их условия будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Комментарий ЦАМТО

Минобороны Австралии приобретает самолеты MC-55A "Перегрин" в рамках проекта Air-555 (Фаза 1). Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" пяти самолетов "Гольфстрим" G550 для сбора информации, наблюдения и разведки, а также радиоэлектронной борьбы на сумму до 1,3 млрд. долл. в июне 2017 года.

Разработанный компанией L3Harris для ВВС Австралии на платформе G550 в рамках заключенного в 2019 году контракта MC-55A предназначен для ведения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в поддержку операций ВМС, ВВС и СВ. Как ожидается, первый самолет будет поставлен в 2025 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
