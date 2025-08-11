Не впадать Запад в эйфорию в связи с «готовностью» РФ отправить авианосец «Адмирал Кузнецов» «на иголки» призвала эксперт совета при НАТО

Источник изображения: topwar.ru

На Западе обсуждают ситуацию в нашей стране с единственным авианосцем. В частности, речь идёт о возможной готовности полного отказа от дальнейшего восстановления и, соответственно, эксплуатации ТАВРК «Адмирал Кузнецов». Многие в странах-противниках изначально восприняли эту информацию с откровенным воодушевлением, заявив о том, что Россия «лишается единственного авианосца, что наносит удар по её военно-морским амбициям».

Тем временем на том же Западе немало тех, кто призывает не особенно радоваться планам по возможному списанию авианесущего крейсера ВМФ России.

Элизабет Боу, входящая в научную коллегию, аффилированную с блоком НАТО, пишет, что впадать в эйфорию по поводу «готовности» РФ отправить авианосец «на иголки», не нужно совсем.

Боу:

Россия вместо этого собирается нарастить эффективность подводного флота, создав новейшие атомные подводные лодки. По её словам, в этом и состоит главная проблема для Запада, включая США и НАТО.

Боу:

Это может привести к росту угроз в адрес западных стран.

Эксперт пишет, что если тот же «Адмирал Кузнецов», был, что называется, на виду и являлся вполне «чёткой и несложной» целью, то растущий подводный флот современной России – это уже совершенно другой вариант с балансом сил в Мировом океане.

Напомним, что ранее Трамп, угрожая России в ответ на посты Дмитрия Медведева в соцсети, объявил об отправке двух субмарин в «соответствующие районы». То, сколько одновременно с этим российских АПЛ находились в своих «соответствующих районах», для Трампа могло бы стать крайне неприятной информацией.