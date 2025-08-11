Планы России по строительству подлодок — дурные вести для Запада (Foreign Policy, США)

FP: Россия активно строит подлодки, и они явно выгоднее и надежнее авианосцев

Москва может бросить вызов иностранным флотам из океанской толщи, пишет FP. Авианосцы — пережиток ушедшей эпохи, считают эксперты. И Россия усиленно расширяет свой внушительный подводный флот. Асимметричная мощь подводных лодок делает ее реальным соперником для США.

Элизабет Броу (Elisabeth Braw)

В последние дни было пролито немало слез по “Адмиралу Кузнецову”, единственному российскому авианосцу. После долгой и несчастливой жизни корабль пережил модернизацию настолько неудачную, что бедолагу вот-вот отправят на слом. Но не стоит чересчур злорадствовать, что российский флот вскоре лишится своего последнего авианосца, ведь вместо этого Москва расширяет свой и без того грозный подводный флот.

В последнее время даже издания, особенно не интересующиеся военными вопросами, разразились громкими заголовками об “Адмирале Кузнецове” — этот еще советский корабль на протяжении 40 лет оставался единственным авианосцем России. Длиной более 300 метров и с дальностью плавания почти 16 000 километров, “Кузнецов” был вполне работоспособным проектом конца 1980-х годов, хотя уже тогда отставал от американских аналогов.

Однако “Кузнецов” пережил столько неудач, что его начали жалеть. Корабль испытал всё: отмененные задания, постоянный ремонт и много лет простоя. Когда он наконец-то принял участие в боевом походе в Сирию в поддержку президента Башара Асада в 2016 году, то потерял два самолета.

В 2017 году стареющий корабль был отправлен в Мурманск на ремонт и модернизацию, но та затянулась. В следующем году затонул сухой док, где он ремонтировался. Годом позже на борту вспыхнул крупный пожар, в результате которого минимум один человек погиб, а десять получили ранения. В 2021 году директор одного из судоремонтных заводов был арестован по подозрению в хищении средств, выделенных на ремонт.

Как сообщил журнал The Maritime Executive, российская спецоперация на Украине в 2022 году нарушила сложившиеся каналы поставок судовых двигателей еще советской разработки и запчастей к ним. Эту нишу для российского флота еще со времен коммунизма заполняли украинские заводы. Затем, в декабре 2022 года, на борту “Адмирала Кузнецова” вспыхнул еще один пожар. А теперь появилась новость о том, что корабль может и вовсе отправиться в утиль. Это навевает воспоминания о злополучном ракетном крейсере “Москва”, который Украина потопила в Черном море в 2022 году.

Но насмешки над российским флотом в корне неуместны. “Российскому флоту не нужны авианосцы в классическом виде, — считает бывший командующий Тихоокеанским флотом России Сергей Авакянц. — Авианосец — пережиток ушедшей эпохи. Это огромная дорогостоящая конструкция, которую с помощью современного оружия можно уничтожить за считанные минуты”.

Россия давно осознала, что соперничать с авианосными ударными группами США ей не под силу. Вместо этого последние несколько лет она усиленно расширяет свой и без того внушительный подводный флот, весьма недвусмысленно обозначив свою позицию в давнем споре о том, окончательно ли устарели авианосцы в эпоху ракет и подводных лодок или нет. Подлодки с их неотъемлемой малозаметностью нередко становились выбором слабейшей стороны: немецкая Кригсмарине не могла противостоять британскому Королевскому флоту в 1917 или 1940 годах, но оба раза топила британские корабли с помощью подлодок.

С 2013 по 2025 год Россия ввела в состав своего Тихоокеанского флота 13 новых лодок, включая пять атомных проекта “Борей”. “Вторгаться в Америку русские не собираются”, — сказал ветеран-подводник Джон Эйткен, который до прошлого года был капитаном первого ранга и замдиректора Королевского флота по подводным лодкам. — Но они могут вторгнуться в Европу, ее часть или какую-нибудь отдельно взятую европейскую страну”. Без эффективной поддержки, пояснил Эйткен, подводные лодки позволят России угрожать американским боевым группам под прикрытием авианосцев.

Быть может, это и не самая передовая стратегия, но Кремль, похоже, всецело ее придерживается. В июле президент России Владимир Путин назвал расширение подводного флота ключевым приоритетом и пообещал заложить еще четыре подлодки проекта “Борей”. При этом у них далеко идущие цели, помимо противодействия военно-морским операциям США в Европе — и, в отличие от злополучного “Адмирала Кузнецова”, они регулярно используются.

В июне одна из них прошла через Северное море и Ла-Манш. “Русские поглядывают на Арктику и другие регионы и одновременно на Северную Атлантику, — рассуждает Эйткен. — И одними атомными подлодками дело не ограничивается. Последняя партия подводных лодок проекта Kilo (собирательное обозначение, принятое в НАТО для двух проектов российских подводных лодок: проекта 877 “Палтус” и проекта 636 “Варшавянка”) весьма боеспособна. Часть из них находятся в Черном море, некоторые — в Балтийском, некоторые — в Баренцевом. Мы наблюдаем серьезную активность российских сил вдоль всего арктического побережья”.

Что показательно, свою речь о развитии подводного флота Путин произнес в Северодвинске на церемонии ввода в строй новейшей лодки проекта “Борей”.

Подводные лодки сейчас вообще в моде. Сейчас у США, Европы и России флоты примерно сопоставимого размера, но все они стремятся к расширению. Страны НАТО осознали перспективы морской войны и дальнейшего сдерживания. В июне Великобритания объявила о намерениях приобрести до 12 новых ударных лодок, более чем вдвое увеличив свой нынешний флот из всего девяти. Еще две должны вступить в строй в 2026 году, причем строительство одной из них было отложено из-за крупного пожара на верфи в Барроу-ин-Фернесс.

Германия заказала шесть новых подлодок — две для себя и четыре для Норвегии (редкий случай успешных совместных закупок). Еще две заказала Швеция. Австралия заключила важнейшее соглашение о подлодках с США и Великобританией в 2021 году, хотя администрация Трампа поставила его под угрозу. Как бы то ни было, заказы на вооружение — многолетний процесс, и пройдут годы, прежде чем подводные лодки встанут на дежурство и начнут защищать воды НАТО.

Сегодня главная задача российских подлодок — проверка собственных возможностей и прощупывание потенциала НАТО. Однако Россия может начать действовать более напористо, поэтому разгадать планы Путина — задача западных политиков, командования ВМФ и аналитиков разведки. Вообще, для державы такого масштаба успехи России на море всегда были весьма скромны: от катастрофы в Цусимском сражении в 1905 году в Русско-японской войне до гибели “Москвы” в 2022 году. Но Россия по-прежнему представляет угрозу, и асимметричная мощь подводных лодок делает ее реальным соперником для США.

Элизабет Броу — обозреватель журнала Foreign Policy, старший научный сотрудник Атлантического совета и автор книги “Прощай, глобализация”