Войти
ТАСС

Орбан призвал ведущие страны Европы провести саммит с Россией

201
0
0
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: © Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Премьер-министр Венгрии сожалеет, что руководство Евросоюза самоустранилось от процесса украинского урегулирования

БУДАПЕШТ, 8 августа. /ТАСС/. Саммит России и ведущих стран Евросоюза, в том числе Франции и Германии, необходимо организовать после проведения личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он назвал "хорошей новостью" сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа, о которой объявили Москва и Вашингтон.

"Я по-прежнему утверждаю, что прекращение огня [на Украине] может быть достигнуто только в том случае, если американский и российский президент заключат соглашение", - сказал глава правительства.

Орбан выразил сожаление в связи с тем, что руководство Евросоюза самоустранилось от процесса украинского урегулирования, заняв позицию в поддержку продолжения конфликта. Премьер полагает, что от лидеров ЕС в Брюсселе, как показали переговоры с Вашингтоном по импортным тарифам, "мало толку".

"Поэтому не им, а канцлеру Германии и президенту Франции следует вместе отправиться в Москву на переговоры от имени Европы. Или, в случае необходимости, провести такие переговоры на нейтральной территории. Российско-европейский саммит должен состояться, потому что эта война идет в Европе", - заявил Орбан.

Он убежден, что страны ЕС должны "проявить активность" в организации встречи на высшем уровне с Россией. Премьер-министр отметил, что неоднократно говорил об этом на консультациях со своими европейскими коллегами в Брюсселе. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:35
  • 37
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 02:16
  • 9870
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 01:51
  • 1
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 05:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 05:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 03:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 14:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 09.08 02:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 09.08 02:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 09.08 02:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО