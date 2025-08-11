Орбан призвал ведущие страны Европы провести саммит с Россией

Премьер-министр Венгрии сожалеет, что руководство Евросоюза самоустранилось от процесса украинского урегулирования

БУДАПЕШТ, 8 августа. /ТАСС/. Саммит России и ведущих стран Евросоюза, в том числе Франции и Германии, необходимо организовать после проведения личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он назвал "хорошей новостью" сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа, о которой объявили Москва и Вашингтон.

"Я по-прежнему утверждаю, что прекращение огня [на Украине] может быть достигнуто только в том случае, если американский и российский президент заключат соглашение", - сказал глава правительства.

Орбан выразил сожаление в связи с тем, что руководство Евросоюза самоустранилось от процесса украинского урегулирования, заняв позицию в поддержку продолжения конфликта. Премьер полагает, что от лидеров ЕС в Брюсселе, как показали переговоры с Вашингтоном по импортным тарифам, "мало толку".

"Поэтому не им, а канцлеру Германии и президенту Франции следует вместе отправиться в Москву на переговоры от имени Европы. Или, в случае необходимости, провести такие переговоры на нейтральной территории. Российско-европейский саммит должен состояться, потому что эта война идет в Европе", - заявил Орбан.

Он убежден, что страны ЕС должны "проявить активность" в организации встречи на высшем уровне с Россией. Премьер-министр отметил, что неоднократно говорил об этом на консультациях со своими европейскими коллегами в Брюсселе.