Перспективы ВТС обсудили на заседании белорусско-никарагуанской рабочей группы

ЦАМТО, 8 августа. На базе ГВТУП "Белспецвнештехника" 7 августа состоялось заседание совместной белорусско-никарагуанской рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству.

Делегацию Республики Беларусь возглавил первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Олег Мищенко.

В ходе первого дня работы стороны провели конструктивный обмен мнениями по ключевым аспектам двустороннего взаимодействия в военно-технической сфере. Особое внимание было уделено перспективным направлениям сотрудничества, включая обмен опытом и технологиями, а также укрепление партнерских связей между военно-промышленными комплексами двух государств.

Участники отметили взаимную заинтересованность в углублении сотрудничества и выразили уверенность в том, что реализация намеченных инициатив будет способствовать укреплению безопасности и стабильности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.