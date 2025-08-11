Войти
Универсальная роботизированная платформа «Депеша» поможет российским военным в зоне СВО

Источник изображения: topwar.ru

Очередная партия роботизированных комплексов «Депеша» на гусеничном ходу поступила в войска. Отгрузку техники произвел холдинг «Высокоточные комплексы». Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Третья в этом году партия многофункциональных роботизированных платформ «Депеша» передана российским военным. Параметры поставки не раскрываются, техника поступила в войска в рамках гособоронзаказа. Предыдущие партии были отправлены в январе и мае этого года. Причем первая партия была на колесном ходу, а вторая и третья — на гусеничном. Скорей всего, все платформы отправятся в зону СВО, где будут применяться по назначению и помогут нашим военным выполнять боевые задачи.

А назначений у этой платформы может быть много, от доставки грузов массой до 100 кг до участий в боевых действиях с помощью установки различных боевых модулей. Разработчик позиционирует ее как универсальную. Платформа способна развивать скорость 15 км/час, а относительно небольшой вес и прочность конструкции обеспечивают маневренность и преодоление препятствий. Небольшие габариты позволяют перевозить «Депешу» в багажнике внедорожника или пикапа. Но это относится только к гусеничной версии, колесная гораздо больше, и ее применяют для эвакуации раненых.

Управление гусеничной «Депешей» осуществляется с помощью специального пульта, изображение поступает на VR-очки или монитор оператора. Возможен вариант с управлением через оптоволоконный кабель.

