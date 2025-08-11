Войти
В "Сколково" представили беспилотник для борьбы с надводными объектами "Крестник-М"

ФПИ
Фонд перспективных исследований.
Источник изображения: Defense Network

На стенде ФПИ также представили информацию об индивидуальном обнаружителе радиосигналов БПЛА на дистанции более 1 км в прямой видимости "Алиссум 8"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Беспилотный авиационный комплекс "Крестник-М" для борьбы с надводными объектами впервые презентовали на Международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в "Сколково".

Информация об изделии представлена в рамках экспозиции Фонда перспективных исследований (ФПИ). "Крестник-М" - беспилотный авиационный комплекс для борьбы с надводными динамическими и стационарными объектами. Может запускаться с наземной, воздушной и надводной платформ", - говорится в материалах на стенде организации.

Кроме того, в рамках экспозиции ФПИ презентует универсальную роботизированную платформу "Тень" для ударных и разведывательных операций. "Внутри корпуса возможно размещение ударных БПЛА", - рассказали в организации.

На стенде ФПИ также представлена информация об индивидуальном обнаружителе радиосигналов БПЛА на дистанции более 1 км в прямой видимости "Алиссум 8". Изделие отличает "высокое качество селекции сигналов БПЛА за счет применения нейросетевых алгоритмов".

Помимо этого в материалах на стенде фонда презентован наземный беспилотный робот "Импульс-МУ", который "предназначен для перемещения грузов, буксирования транспортных средств, использования в опасных условиях, с возможностью размещения полезной нагрузки".

Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" проходит с 7 по 17 августа в инновационном центре "Сколково". В рамках предприятия представят свои разработки свыше 300 отечественных компаний. В экспозиции посетители увидят передовые решения в таких областях, как городское хозяйство, энергетика, торговля и строительство. 

