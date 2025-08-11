ВМС Индии приняли третий фрегат класса "Нилгири"

ЦАМТО, 8 августа. Минобороны Индии сообщило о состоявшейся в Калькутте церемонии передачи командованию ВМС страны нового малозаметного фрегата класса "Проект-17A" (P-17A), F34 "Химгири".

Фрегат построен компанией Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE).

"Химгири" является третьим переданным ВМС Индии кораблем класса "Проект-17A" и первым, построенным GRSE. Головной фрегат серии "Нилгири", построенный компанией Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL), был принят на вооружение в январе 2025 года. Второй корабль, "Удайугири", MDL передала индийскому флоту 1 июля 2025 года.

Ожидается, оставшиеся корабли будут переданы ВМС Индии в период с 2026 по 2027 гг. После принятия на вооружение фрегаты будут применяться в состав авианосных ударных групп.

Как сообщал ЦАМТО, резка стали для строительства головного фрегата класса "Проект-17A", "Нилгири", началась на предприятии MDL 17 февраля 2017 года. Он был передан ВМС Индии 20 декабря 2024 года. Программа предусматривает поставку ВМС Индии семи фрегатов общей стоимостью 480 млрд. рупий (7,5 млрд. долл.).

Фрегат "Нилгири" представляет собой усовершенствованный вариант построенного в рамках "Проекта-17" фрегата класса "Шивалик" и отличается от него улучшенными показателями малозаметности, а также системами вооружения и обнаружения национального производства.

Длина корабля составляет 149 м, ширина – 17,8 м, водоизмещение – 6670 т, экипаж – 226 человек. Фрегат оборудован ГЭУ типа CODOG с двумя газотурбинными двигателями General Electric LM2500 и парой дизельных двигателей MAN 12V28/33D STC, может развивать скорость 28 узлов, дальность хода – 5500 морских миль на скорости 16 узлов.

В состав вооружения корабля входят 76-мм АУ Oto Melara, ЗРК "Барак-8", ВПУ с 8 сверхзвуковыми ПКР "Брамос" (PJ-10), два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата, два 30-мм ЗАК АК-630М. Для борьбы с подводными лодками корабли оснащаются ГАС HUMSA-NG, шестью 324-мм торпедными аппаратами, двумя реактивными бомбометными установками РБУ-6000.