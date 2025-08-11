Госкомвоенпром Республики Беларусь подвел итоги I полугодия 2025 года

ЦАМТО, 8 августа. Под председательством главы Госкомвоенпрома Республики Беларусь Дмитрия Пантуса на базе ОАО "140 ремонтный завод" 7 августа состоялось заседание коллегии, посвященное ключевым вопросам работы белорусского оружейного ведомства.

В ходе заседания были обсуждены вопросы выполнения бизнес-планов и достижения экспортных показателей подведомственными предприятиями в первом полугодии 2025 года, а также текущее состояние переговорного процесса по новым контрактам.

В ходе обсуждения были рассмотрены имеющиеся проблемные вопросы и определены механизмы по их оптимальному решению.

По итогам заслушанных докладов коллегия отметила устойчивую положительную динамику в социально-экономическом развитии белорусского ВПК.

Госкомвоенпром продолжает контролировать ситуацию, оперативно реагируя на изменения и обеспечивая стабильное функционирование военно-промышленного комплекса в современных условиях.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.