Беспилотные надводные аппараты России на Балтике: оценка эксперта НАТО.

В этом материале представляем статью зарубежного автора. Материал под названием «Военно-морской сдвиг в России: ударные беспилотные надводные аппараты и их стратегическая роль в Балтийском море» является рассуждением автора относительно готовности и возможности ВМФ России противостоять силам ВМС НАТО в акватории Балтийского моря, используя полученный опыт борьбы с беспилотными надводными аппаратами (БНА) ВМС Украины.

Как и ранее перевод выполнен с сохранением терминологии и стиля автора. [Комментарии ИВi даны в квадратных скобках]

Автор: Фредерик Ван ЛОКЕРЕН – бывший офицер ВМС Бельгии. В настоящее время независимый морской аналитик, пишущий о развитии военно-морских сил на стратегическом и оперативном уровнях. Его основная специализация – ВМФ России.

Материалы статьи содержат исключительно авторские оценки и не отражают позицию редакции ИВi

Военно-морской сдвиг в России: ударные беспилотные надводные аппараты и их стратегическая роль на Балтийском море

Военно-морской флот России недавно завершил широкомасштабные военно-морские учения, за исключением Черноморского флота, под названием «Июльский шторм». Учения проходили с 23 по 27 июля и включали в себя примечательное событие – применение двух новых российских БНА), которые атаковали и уничтожили плавучую надводную цель.

Это событие показывает, что ВМФ России экспериментирует с использованием БНА в своём арсенале и ищет способы включить это новое оружие в свою военно-морскую доктрину. При правильной разработке и использовании эти новые БНА могут в ближайшем будущем дать ВМФ России преимущество перед западными военными кораблями, особенно в закрытых акваториях, таких как Балтийское море.

Уроки российско-украинской войны

ВМФ России, а точнее, его Черноморский флот, стал объектом целенаправленной военно-морской кампании Украины, в ходе которой использовались беспилотные надводные аппараты и крылатые ракеты. В результате этой военно-морской кампании несколько кораблей ЧФ России были повреждены и уничтожены, а сам флот был вынужден покинуть свои базы в Крыму и перебазироваться в Новороссийск на юге России.

В прошлом Украина атаковала российский флот в порту Новороссийска, продемонстрировав, что украинские БНА способны добраться до этой базы с берегов Западной Украины, в то время как Украина по-прежнему может координировать атаки своих беспилотников после того, как БНА достигнут Новороссийска. Во время атаки 4 августа 2023 года украинские БНА повредили десантный корабль на воздушной подушке типа «Ропуча» «Оленегорский горняк», когда он находился в бухте Новороссийска. Позже судно было отбуксировано в сухой док и отремонтировано.

Черноморский флот России, вероятно, нашел некоторую степень защиты в порту Новороссийска, поскольку атаки украинских беспилотных катеров были перенесены из этого региона и направлены на воспрепятствование передвижениям сил российского ВМФ между югом России и Крымом. 31 января 2024 года украинские ВМС потопили ракетный катер «Ивановец» типа «Тарантул» на озере Донузлав на западной стороне Крыма. Через 15 дней после этой атаки 15 февраля БНА потопили десантный корабль типа «Ропуча» «Цезарь Куников» к югу от Крыма. 5 марта украинский БНА потопил российский патрульный корабль проекта «Василий Быков» «Сергей Котов» недалеко от порта Феодосия в восточной части Крыма.

Военно-морская кампания Украины доказала, что атаки БНА против обычных военных кораблей могут быть чрезвычайно успешными, и вынудила Россию оценить, как наилучшим образом защитить свои суда от таких атак. Анализ военно-морской кампании Украины показывает, что атаки украинских БНА были наиболее успешными, когда они нацеливались на российские военные корабли, действовавшие независимо. Атаки против большого соединения военных кораблей оказались менее успешными, поскольку российские военные корабли смогли скоординировать свои действия и затруднили украинским операторам БНА поиск лазейки для отражения своих атак. Возможно, это объясняет, почему ЧФ находится в относительной безопасности на своей ВМБ в Новороссийске, где он может сосредоточить свои силы для отражения атак украинских беспилотников.

Переход России от обороны к наступлению

В течение последних двух лет, когда речь заходила об атаках БНА, внимание России было сосредоточено исключительно на том, как защититься от них. Учения с участием БНА были разработаны для обучения российского ВМФ тому, как защищать свои базы и военные корабли, когда они находились в море или на якорной стоянке. Во время этих учений Россия использовала надводные аппараты, созданные по образцу тех, что находятся на вооружении ВСУ. Возможно, во время этих учений Россия моделировала украинские БНА и тактику их применения, что позволило ей использовать свои знания и опыт, полученные в Чёрном море, и распространить их на другие свои подразделения.

Вполне возможно, что со временем эти учения трансформировались и русские стали пробовать новые тактики применения БНА по мере накопления опыта их использования в наступательных целях во время этих военно-морских учений. Таким образом, Россия может изменить свою нынешнюю военно-морскую стратегию и начать использовать БНА в качестве наступательных систем вооружения, а не в качестве учебных. Такое изменение повысит наступательные возможности ВМФ России не только за счёт добавления новой системы вооружения, но и за счёт новых возможностей и способов атаки кораблей противника.

Военно-морские учения «Июльский шторм» завершились демонстрацией Россией использования двух новых типов БНА в наступательных целях. Эксперт по морской обороне Х. И. Саттон (H. I. Sutton) отметил что эти два недавно развернутых беспилотных надводных аппарата, используемых ВМФ России, имеют новую конструкцию, отличающуюся от тех, которые ранее использовались ВСУ и ВМФ России. Это может свидетельствовать о том, что Россия всерьез начинает наращивать свой наступательный потенциал в области БНА.

Последствия для НАТО

Украинская военно-морская кампания, которая увенчалась успехом в Чёрном море, проходила в морском регионе с единственной точкой доступа, что ограничивало передвижение военно-морских сил в этом регионе и из него. Украинские беспилотники в основном действовали на расстоянии до 600–700 км от контролируемых Украиной берегов.

Аналогичные условия существуют в Балтийском море, которое также является закрытым морским регионом, а Датские проливы – это зона, через которую суда могут входить в море и выходить из него. В Балтийском море российский анклав Калининград занимает центральное положение. Используя существующие технологии и конструкции беспилотных надводных аппаратов, российские БНА, развернутые из Калининграда на расстоянии от 600 до 700 км, смогут добраться до Датских проливов, а также до входа в Финский залив, который ведет к Санкт-Петербургу, второму по величине городу и экономическому центру России.

Балтийский флот России

В Балтийском море российский БФ значительно превосходит по численности имеющиеся военно-морские силы стран Балтийского моря НАТО. БФ в основном действует из Калининграда, который находится в уязвимом положении, окружённый и изолированный соседними странами, входящими в НАТО. Не ожидается, что в сложившейся ситуации БФ сможет оказать серьёзное сопротивление, учитывая подавляющее превосходство сил НАТО в Балтийском регионе.

Как таковые, БНА могут стать могут стать фактором повышения боеспособности БФ России, увеличив его наступательный потенциал и изменив текущий военно-морской баланс сил. В случае войны между Россией и НАТО атаки российских БНА окажут давление на ВМС НАТО в Балтийском море и заставят НАТО разработать надёжную защиту от подобных скоординированных действий. Таким образом, Россия с помощью атак БНА сможет заставить ВМС НАТО перейти к обороне, тем самым продлив военно-морскую кампанию на Балтийском море.

Однако ВМС НАТО не будут полностью беззащитны перед лицом российской наступательной кампании с использованием беспилотных катеров. Силы НАТО, несомненно, также изучили действия украинских БНА в Черном море и, вероятно, имеют прямой доступ к данным и знаниям, полученным непосредственно от Украины.

Силы НАТО также имеют большой опыт борьбы с асимметричной угрозой, поскольку они дислоцируются в Ормузском проливе. В этом регионе Корпус стражей исламской революции использует большое количество быстроходных ударных катеров, предназначенных для преследования, окружения и уничтожения обычных военных кораблей. Хотя быстроходные ударные катера отличаются от БНА тем, что поражают цели на расстоянии с помощью пулемётов, ракет и лёгких торпед, они обладают теми же эксплуатационными характеристиками. Быстроходные катера, как и БНА, малы, быстры, высокоманевренны, их трудно обнаружить, и они представляют угрозу на близком расстоянии.

Силы НАТО также извлекают уроки из своих операций в Красном море, где угроза со стороны беспилотников повстанцев-хуситов вынуждает военные корабли НАТО оценивать эффективность своей защиты на близком расстоянии от небольших целей. Хотя повстанцы-хуситы в основном используют беспилотные летательные аппараты, а не дистанционно управляемые надводные аппараты, силы НАТО обнаружили, что для борьбы с беспилотниками им нужны дополнительные системы вооружения ближнего действия, а не дорогостоящие ракеты для противодействия этой угрозе. Несколько военных кораблей НАТО уже экспериментируют с размещением большего количества лёгких и тяжёлых пулемётов на внешних палубах.

Однако у сил НАТО нет реального практического опыта борьбы с массированными атаками БНА, в отличие от России, которая накопила такой опыт и знания в ходе украинской военно-морской кампании в Чёрном море в 2023–2024 годах. Кроме того, в течение последних двух лет ВМФ России регулярно проводит учения по защите от беспилотников. Используя тактику и беспилотники, созданные по образцу украинских, а также разрабатывая собственную тактику и БНА, русские уже могут рассчитывать на более чем двухлетний практический опыт борьбы с БНА. Силам НАТО придётся учиться эффективно отражать атаки БНА противника, у которого было время разработать свои аппараты и тактику.

Неясно, насколько быстро НАТО сможет преодолеть этот этап обучения, когда столкнётся с российской кампанией по использованию БНА против ВМС НАТО в Балтийском море. Независимо от того, сколько времени потребуется НАТО, чтобы преодолеть этот этап обучения, для России это окно возможностей нанести удар по ВМС НАТО, когда они не смогут полноценно себя защитить. Возможно, Россия уже тренируется и готовится к такому сценарию, учитывая недавнюю демонстрацию своих новых наступательных БНА во время военно-морских учений «Июльский шторм».

НАТО не совсем беззащитно

ВМС НАТО могут временно оказаться под угрозой из-за скоординированной кампании российских беспилотных надводных аппаратов. Это не означает, что ВМС НАТО будут полностью беззащитны. Есть несколько важных факторов, которые необходимо учитывать и которые пойдут на пользу ВМС НАТО.

Во-первых, ВМС НАТО, как правило, действуют в составе соединений, в которых корабли могут оказывать непосредственную помощь в случае атаки БНА. Это отличается от подхода России на Черноморском флоте, где большинство кораблей действовали независимо. Анализируя успешные атаки украинских БНА в Чёрном море, мы видим, что большинство из них были нацелены на российские военные корабли, которые шли в одиночку и не могли рассчитывать на помощь близлежащих военных кораблей.

Соединение ВМС НАТО на учениях BALTOPS 2025

Во-вторых, боеготовность на борту военных кораблей НАТО, как правило, выше, чем на борту российских военных кораблей. ВМС НАТО часто используют более совершенные технологии, техническое обслуживание и подготовку по сравнению с российскими коллегами. Отчасти это связано с более высоким уровнем профессионализма военно-морского персонала НАТО, что позволяет ВМС НАТО использовать опыт и знания, накопленные за долгое время. Россия, напротив, в значительной степени полагается на призывников, которые периодически сменяются на флоте. Каждую новую группу призывников необходимо обучать базовым навыкам жизни на борту и управления кораблем в море. И только на более поздних этапах призывники готовы к обучению боевым задачам и сценариям, прежде чем они покинут флот. Такая система призыва не позволяет России повышать профессионализм своего ВМФ с той же скоростью, что и силам НАТО.

В-третьих, силы НАТО также учатся, наблюдая за российскими военно-морскими учениями. Эти наблюдения позволяют НАТО оценить, как Россия справляется с отражением атак малых надводных целей. Изучение этих учений показывает, что российское решение включает в себя увеличение количества крупнокалиберных пулемётов на внешних палубах военных кораблей для обеспечения кругового обстрела. Кроме того, экипажи обучаются отражать атаки малых надводных целей с помощью стрелкового оружия, гранатомётов и реактивных гранат.

Патрульный катер типа «Раптор» ВМФ России

Вертолёты, базирующиеся на суше или на военных кораблях, также часто используются в российских военно-морских учениях для отражения имитации атак БНА на российские военные корабли. Россия также использует быстроходные патрульные катера, такие как патрульные катера типа «Раптор», также известные в России как проект 03160. Эти суда, оснащённые пулемётами, гранатомётами и укомплектованные специальными экипажами, могут использоваться для перехвата и уничтожения имитационных БНА условного противника. Быстроходные патрульные катера отличаются высокой манёвренностью, что позволяет им сокращать расстояние до БНА условного противника и вести по ним прицельный огонь из стрелкового оружия, при этом оставаясь достаточно манёвренными, чтобы не приближаться к ним.

Во время учений по защите от БНА российские военные корабли также используют как пассивные, так и активные средства РЭБ. Поскольку такие учения по защите от БНА проводятся довольно часто, регулярное использование средств РЭБ российскими военными кораблями может отчасти объяснять, почему в Балтийском регионе часто глушат сигналы GPS.

Четвёртым важным фактором будет регулярное наблюдение за Калининградом со стороны сил НАТО. Такое наблюдение позволит НАТО обнаружить наращивание арсенала высокоточного оружия внутри анклава, а также идентифицировать места хранения. В случае войны между Россией и НАТО эти места хранения станут главными целями для нейтрализации, что снизит угрозу, исходящую от российского высокоточного оружия. Однако, как показали воздушные и ракетные удары по повстанцам-хуситам в Йемене, уничтожить все хранилища невозможно, поскольку эти беспилотники из-за своего небольшого размера могут быть спрятаны в разных местах.

Разведывательный корабль ВМС Франции в Балтийском море

Однако наблюдение НАТО за Калининградом позволило бы альянсу обнаружить, когда из этого анклава будет совершена атака с использованием БНА, и заранее предупредить ВМС, действующие в Балтийском море. Такое заблаговременное предупреждение дало бы военным кораблям НАТО необходимое время для подготовки к отражению такой атаки. С другой стороны, у России часто не было возможности вести наблюдение и обнаруживать цели в Чёрном море, что позволяло украинцам наносить удары по российским военным кораблям практически без предупреждения.

В заключение можно предположить, что возможности российских беспилотных надводных аппаратов являются фактором повышения наступательной мощи, особенно в таком ограниченном морском регионе, как Балтийское море. Эти возможности позволяют им учитывать текущий баланс сил в Балтийском море, что заставляет ВМС НАТО в большей степени переходить к обороне, поскольку они проходят кривую обучения практическому отражению атак БНА. Неясно, позволит ли российский потенциал наступательных БНА получить преимущество в Балтийском море. Хотя теоретически окно возможностей существует, любое преимущество, которое Россия может получить, используя беспилотные аппараты в наступательных целях, будет временным. Силы НАТО лучше подготовлены по сравнению с российскими силами в Черном море в 2023 году с точки зрения знаний, использования технологий и возможностей наблюдения.

Источник: navalnews.com