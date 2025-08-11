Источник изображения: topwar.ru

Немецкая пресса пишет о том, что одним из пунктов российско-американской сделки является вопрос эксплуатации оставшейся неповреждённой ветки «Северного потока-2». Напомним, что всего в результате известной диверсии были повреждены две ветки газопровода «Северный поток» и одна ветка упомянутого «СП-2».

Издание Berliner Zeitung, ссылаясь на «информированные источники, пожелавшие остаться неназванными», пишет:

Работа газопровода «СП-2» может быть возобновлена по итогам переговоров Трампа с Путиным. Сохраняется готовность России активировать неразрушенную ветку для продажи природного газа. Один из рассматриваемых вариантов – поставки газа в Европу через посредничество американской корпорации.

То есть, формально Урсула и Ко будет покупать «не российский», а «американский» газ. И в этом случае вполне отчётливо проявляются детали того самого соглашения, которое г-жа фон дер Ляйен подмахнула в Овальном кабинете Белого дома. Там она клятвенно пообещала Дональду Трампу закупать американские энергоносители на сотни миллиардов долларов. И если изначально возникал вопрос о том, смогут ли США обеспечить Европу такими объёмами энергоресурсов, то теперь ответ есть: смогут. Смогут, если будут попросту перепродавать российские энергоносители европейцам, которых сами на любую свою директиву и «прогнули».