ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Китай не приемлет одностороннюю политику санкций Владимира Зеленского, который в случае его стремления к миру на Украине должен учитывать роль КНР. Такую точку зрения приводит газета China Daily.

"Киев должен осознать, что не может игнорировать такую сторону, как Китай, если хочет мира, - подчеркивают авторы издания. - После столь длительных переговоров с США, особенно после подписания американо-украинского соглашения о минеральных ресурсах, администрация Зеленского должна ясно видеть, какие стороны действительно выступают за мир, а какие просто стремятся максимизировать свои выгоды, затягивая конфликт, и при этом претендуют на заслуги за мир, если он наступит в будущем".

Как уточняется в статье, киевский режим "должен воздерживаться от безответственных заявлений" по поводу Китая, который в ответ "проявляет значительную сдержанность". Авторы напоминают, что Пекин "не зачинщик и не участник украинского кризиса", но "стойкий сторонник и активный поборник мирного урегулирования".

Они отмечают, что санкции Запада "не имеют легитимности с точки зрения международного права" и не смогут положить конец украинскому кризису. "Напротив, они скорее расширяют конфликт и наносят удар по мировой промышленности и цепочкам поставок, затрагивая даже те страны, которые их ввели", - говорится в статье. В материале указывается на "скрытые мотивы", которые преследуют некоторые западные государства, применяя рестрикции под предлогом "поддержки России". Авторы обращают внимание, что, ссылаясь на украинский конфликт, Соединенные Штаты пытаются сдержать Китай, вводя многочисленные необоснованные ограничения в области высоких технологий, финансовой и торговой сферах.

"Фактически США даже использовали украинский кризис, чтобы запугать ЕС, заставить его пойти на уступки в переговорах по тарифам, угрожая прекратить военную поддержку, которая на самом деле оплачивается в основном Евросоюзом",- подчеркивается в материале.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан и компаний других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ и антиукраинской пропаганде. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем Совет национальной безопасности и обороны Украины принимает соответствующие решения. Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы.