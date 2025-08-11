Войти
Герой СВО Самофалов отметил простоту управления машиной разминирования УР-77

УР-77 "Метеорит"
Установка для разминирования УР-77 "Метеорит".
Источник изображения: rg.ru

"Метеорит" создали на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Советская самоходная реактивная установка разминирования УР-77 ("Метеорит"), активно применяющаяся в зоне СВО, отличается простотой при управлении и процессе укомплектования. Об этом ТАСС в интервью заявил герой СВО, кавалер медали "За отвагу" сержант Максим Самофалов.

"В управлении УР-77 очень легкая, процесс по ее укомплектованию также не сложен. Все делается быстро: укладываешь боезаряд, подключаешь провода и едешь на точку, где предстоит выполнять задание. <…> Работа очень опасная, ведь в машине 2,5 тонны пластида - если она взорвется, будет очень плохо. Когда установка полностью укомплектована, ее даже опасаются ставить где-то. Машина всегда стоит где-то закопанная, чтобы противник не увидел. Потому что в противном случае она будет самой первой целью для атаки, это большой риск", - сказал военнослужащий.

Самофалов был награжден медалью "За отвагу" за успешно выполненную задачу, которая позволила российским войскам продвинуться вперед. "За тот день у меня было три выезда. Получил приказ и успешно выполнил задачу - наши танки смогли беспрепятственно проехать через минные поля, что обеспечило войскам продвижение", - отметил он.

УР-77 создана на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика", серийно производится с 1978 г.

Полный текст интервью Самофалова будет опубликован в 10:00. 

