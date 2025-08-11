Войти
Эксперт Перейра: Трамп хочет заморозить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп
Источник изображения: © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

Американский лидер не намерен идти на уступки России в ее требованиях, отметил политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты не готовы удовлетворить требования России в области безопасности и стремятся к заморозке конфликта на Украине, а не к его окончательному разрешению. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил бразильский политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Эден Перейра.

"Я не верю, что Соединенные Штаты пойдут на большие уступки России в ее требованиях по восстановлению стратегической стабильности, которая позволила бы спасти то, что осталось от основ коллективной безопасности", - отметил он.

По словам аналитика, президент США Дональд Трамп "продолжает угрожать и ставить России ультиматумы, чтобы добиться соглашения о прекращении огня, которое заморозит конфликт и позволит Соединенным Штатам окончательно выйти" из него.

В то же время, указал Перейра, в отношениях Москвы и Вашингтона достигнут определенный прогресс, поскольку стороны выразили хотя бы готовность к диалогу. "Переговоры между руководством России и США стали возможны, потому что обеим сторонам удалось создать эффективный канал связи", - добавил он, подчеркнув, что Трамп также "признал неправильной" политику прямой военной поддержки Украины в конфликте с РФ, которую вела предыдущая американская администрация.

Ранее состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, РФ и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. По его словам, сейчас началась проработка саммита. 

