Разработчики дрона "Пиранья" производят до 10 тыс. беспилотников ежемесячно

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Симбирское конструкторское бюро (СКБ) выпускает до 10 тыс. FPV-дронов "Пиранья" ежемесячно. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель компании на форуме "Беспилотные системы: технологии будущего".

"Компания Симбирское конструкторское бюро Piranha производит беспилотники мультироторного типа. Сегодня объемы компании уже составляют до 10 тыс. аппаратов ежемесячно. Это дроны-камикадзе "Пиранья-7" и "Пиранья-10". Также мы производим дроны "Пиранья-13". Они являются уникальной платформой, так как на них можно разместить новую нашу разработку, воздушный ретранслятор сигнала. Это позволяет увеличить дальность связи с дроном-камикадзе, который улетел на передовую", - рассказал представитель.

Кроме того, он отметил новую систему стабилизации дронов, разработанную конструкторским бюро, благодаря которой оператору беспилотника удается поднять FPV-дрон "Пиранья" на высоту около 200 м.

Также разработчиками была представлена мультичастотная система связи. "На дрон устанавливается четыре канала и без вмешательства оператора в случае включения средств РЭБ, дрон автоматически переключает сигналы с одного на другой канал", - рассказал представитель бюро. Он подчеркнул, что компания систематически получает обратную связь от российских бойцов и адаптирует их продукцию под нужны военнослужащих.

FPV-дроны "Пиранья" относятся к малой беспилотной авиации, и, в зависимости от модели, способны переносить нагрузку от 5 кг, поражать наземную технику, блиндажи, окопы и объекты снабжения противника. Ранее ТАСС сообщал, что в зоне СВО начали применять симбиоз FPV-дронов "Пиранья" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также СКБ внедрил искусственный интеллект в камеры их беспилотников для повышения качества работы оператора в ночное время суток.

Кроме того, первый американский танк "Абрамс" (M1 Abrams) был уничтожен FPV-дроном "Пиранья" в зоне специальной военной операции на Украине в феврале 2024 года.