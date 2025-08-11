Войти
ТАСС

Разработчики дрона "Пиранья" производят до 10 тыс. беспилотников ежемесячно

190
0
0
FPV-дрон «Пиранья»
FPV-дрон «Пиранья».
Источник изображения: Фото: пресс-служба СКБ «Пиранья»

Эти FPV-дроны относятся к малой беспилотной авиации, и способны переносить нагрузку от 5 кг, поражать наземную технику, блиндажи, окопы и объекты снабжения противника, рассказал представитель компании Симбирское конструкторское бюро

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Симбирское конструкторское бюро (СКБ) выпускает до 10 тыс. FPV-дронов "Пиранья" ежемесячно. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель компании на форуме "Беспилотные системы: технологии будущего".

"Компания Симбирское конструкторское бюро Piranha производит беспилотники мультироторного типа. Сегодня объемы компании уже составляют до 10 тыс. аппаратов ежемесячно. Это дроны-камикадзе "Пиранья-7" и "Пиранья-10". Также мы производим дроны "Пиранья-13". Они являются уникальной платформой, так как на них можно разместить новую нашу разработку, воздушный ретранслятор сигнала. Это позволяет увеличить дальность связи с дроном-камикадзе, который улетел на передовую", - рассказал представитель.

Кроме того, он отметил новую систему стабилизации дронов, разработанную конструкторским бюро, благодаря которой оператору беспилотника удается поднять FPV-дрон "Пиранья" на высоту около 200 м.

Также разработчиками была представлена мультичастотная система связи. "На дрон устанавливается четыре канала и без вмешательства оператора в случае включения средств РЭБ, дрон автоматически переключает сигналы с одного на другой канал", - рассказал представитель бюро. Он подчеркнул, что компания систематически получает обратную связь от российских бойцов и адаптирует их продукцию под нужны военнослужащих.

FPV-дроны "Пиранья" относятся к малой беспилотной авиации, и, в зависимости от модели, способны переносить нагрузку от 5 кг, поражать наземную технику, блиндажи, окопы и объекты снабжения противника. Ранее ТАСС сообщал, что в зоне СВО начали применять симбиоз FPV-дронов "Пиранья" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также СКБ внедрил искусственный интеллект в камеры их беспилотников для повышения качества работы оператора в ночное время суток.

Кроме того, первый американский танк "Абрамс" (M1 Abrams) был уничтожен FPV-дроном "Пиранья" в зоне специальной военной операции на Украине в феврале 2024 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
Piranha
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:35
  • 37
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 02:16
  • 9870
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 01:51
  • 1
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 05:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 05:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 03:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 14:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 09.08 02:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 09.08 02:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 09.08 02:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО