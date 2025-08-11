Войти
В Москве впервые показали дрон с ИИ для перехвата беспилотников "Скворец ПВО"

Разработки компаний АНО ЦБСТ
Разработки компаний АНО ЦБСТ.
Источник изображения: АНО ЦБСТ

Он развивает скорость полета до 270 км/ч

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Дроны-перехватчики, используемые как средства противовоздушной обороны, среди которых "Скворец ПВО", впервые представил Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) на Международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего".

Как следует из материалов на стенде центра, беспилотники предназначены для перехвата и нейтрализации вражеских целей.

Представленный на выставке "Скворец ПВО" - небольшой дрон, который способен автоматически захватывать цели. Для этого он использует искусственный интеллект и систему активного перехвата. Помимо этого, он отличается повышенной скоростью полета - до 270 км/ч.

Также на форуме был показан БПЛА-перехватчик "Кинжал", который способен поражать цели самостоятельно и имеет возможность интегрирования в систему автономного обнаружения дронов. В свою очередь "Дрон-Х" оснащен головкой самонаведения.

Один из представленных беспилотников "Овод-ПВО" позволяет наносить удар по дронам противника как с помощью интегрированной системы боевой части, так и кинетическим методом, а его управление может быть как ручным, так и с помощью бортовой системы. На форуме был представлен БПЛА "Болт", оснащенный системой обнаружения целей на основе радиолокационной станции и дронов-перехватчиков - целеуказания даются как от других РЛС, так и вручную.

Кроме того, ЦБСТ представил на выставке распределительную сеть акустических датчиков "Цифровой дозор". Они предназначены для обнаружения, классификации, выявления координат, скорости и направления движения беспилотников. 

