ТАСС: обучение операторов для работы с БПЛА "Бумеранг" занимает 3-4 часа

Оптоволоконные FPV-дроны, которые разработаны одним из предприятий в Москве, существенно отличаются от обычных аппаратов, подчеркнул источник в российском оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Переподготовка операторов для работы с оптоволоконными FPV-дронами "Бумеранг" занимает 3-4 часа. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Мы проводим обучение операторов FPV-дронов для работы с новыми оптоволоконными дронами "Бумеранг". Подготовка специалистов в зоне СВО ведется в соответствии с планом поставок дронов на оптоволокне. Обучение ведется не с нуля - это уже подготовленные операторы, выполняющие задачи в зоне СВО. В ходе практического занятия им показываются особенности применения оптоволоконных изделий, обучение занимает 3-4 часа. Можно сказать, что это повышение квалификации", - отметил источник.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что оптоволоконные FPV-дроны "Бумеранг", которые разработаны одним из предприятий в Москве, существенно отличаются от обычных аппаратов. "Применение стандартных FPV-дронов связано с особенностями рельефа местности - наличие радиотени, воздействия средств РЭБ как наших войск, так и противника. В случае с оптоволоконными системами мы можем не учитывать физику местности - эти дроны можно запускать хоть из ямы, хоть из здания. Радиотень для них не действует. На оптоволокне можно лететь хоть в полуметре от земли. На некоторых направлениях СВО дроны "Бумеранг" использовали для работы на островах и дроны преодолевали широкие водные преграды - шли по 3-5 км над поверхностью воды", - рассказал специалист.

Источник сообщил, что оптоволоконный кабель "Бумерангов" выдерживает нагрузку на разрыв до 150 кг. "Применение оптоволокна обеспечивает устойчивую связь, управление и передачу видео даже в условиях активного воздействия средств РЭБ противника", - заявил он.