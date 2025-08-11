Войти
ТАСС

ТАСС: обучение операторов для работы с БПЛА "Бумеранг" занимает 3-4 часа

188
0
0
Российский военнослужащий c FPV-дроном
Российский военнослужащий c FPV-дроном.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Оптоволоконные FPV-дроны, которые разработаны одним из предприятий в Москве, существенно отличаются от обычных аппаратов, подчеркнул источник в российском оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Переподготовка операторов для работы с оптоволоконными FPV-дронами "Бумеранг" занимает 3-4 часа. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Мы проводим обучение операторов FPV-дронов для работы с новыми оптоволоконными дронами "Бумеранг". Подготовка специалистов в зоне СВО ведется в соответствии с планом поставок дронов на оптоволокне. Обучение ведется не с нуля - это уже подготовленные операторы, выполняющие задачи в зоне СВО. В ходе практического занятия им показываются особенности применения оптоволоконных изделий, обучение занимает 3-4 часа. Можно сказать, что это повышение квалификации", - отметил источник.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что оптоволоконные FPV-дроны "Бумеранг", которые разработаны одним из предприятий в Москве, существенно отличаются от обычных аппаратов. "Применение стандартных FPV-дронов связано с особенностями рельефа местности - наличие радиотени, воздействия средств РЭБ как наших войск, так и противника. В случае с оптоволоконными системами мы можем не учитывать физику местности - эти дроны можно запускать хоть из ямы, хоть из здания. Радиотень для них не действует. На оптоволокне можно лететь хоть в полуметре от земли. На некоторых направлениях СВО дроны "Бумеранг" использовали для работы на островах и дроны преодолевали широкие водные преграды - шли по 3-5 км над поверхностью воды", - рассказал специалист.

Источник сообщил, что оптоволоконный кабель "Бумерангов" выдерживает нагрузку на разрыв до 150 кг. "Применение оптоволокна обеспечивает устойчивую связь, управление и передачу видео даже в условиях активного воздействия средств РЭБ противника", - заявил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:35
  • 37
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 02:16
  • 9870
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 01:51
  • 1
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 05:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 05:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 03:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 14:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 09.08 02:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 09.08 02:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 09.08 02:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО