РИА Новости

В российские войска поставили партию роботов "Депеша"

Роботизированный комплекс "Депеша"
Роботизированный комплекс "Депеша".
Источник изображения: © Фото : Ростех

В российские войска поставили партию роботов Депеша на гусеничном шасси

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Партия роботов "Депеша" на гусеничном шасси поставлена в российские войска, сообщила журналистам пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы".

"Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны России очередную партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов "Депеша" на гусеничном шасси. Платформа способна развивать скорость до 15 километров в час и может доставлять груз массой 100 килограммов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс изготовлен из легких и прочных материалов, что обеспечивает ему маневренность и возможность преодолевать различные препятствия. Благодаря малым габаритам "Депешу" можно транспортировать в багажнике внедорожника или пикапа, уточнила пресс-служба.

Оператор управляет гусеничной "Депешей" при помощи пульта и смотрит видеоизображение по VR-очкам или монитору. Для помехоустойчивости платформа может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи, при этом все основные её технические характеристики сохраняются.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
РТК
