"Высокоточные комплексы" поставили Минобороны партию гусеничных дронов "Депеша"

Платформа способна развивать скорость до 15 км/ч и может доставлять груз массой 100 кг, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Очередную партию роботизированных комплексов "Депеша" поставил Министерству обороны РФ холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны России очередную партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов "Депеша" на гусеничном шасси. Платформа способна развивать скорость до 15 км/ч и может доставлять груз массой 100 кг", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что комплекс изготовлен из легких и прочных материалов, что обеспечивает ему маневренность и возможность преодолевать различные препятствия. А благодаря малым габаритам, добавили в "Высокоточных комплексах", его можно транспортировать в багажнике внедорожника или пикапа.

Управлять гусеничной платформой можно с помощью пульта: видеоизображение поступает на VR-очки или монитор оператора. "Для помехоустойчивой передачи данных комплекс может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи. При этом все основные технические характеристики "Депеши" сохраняются", - добавили в компании.